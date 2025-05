Diablo 4 bringt in Season 9 einen beliebten Boss zurück, den ihr schon aus der Kampagne kennt

Season 9 bringt neue Inhalte in Diablo 4 und auch ein alter Bekannter kehrt zurück. Gegen ihn habt ihr bereits in der Kampagne gekämpft – und dieses Mal bleibt er dauerhaft in dem ARPG.

Mit Season 9 mischt Blizzard das Endgame in Diablo 4 auf und überarbeitet bestehende Aktivitäten. Horadrische Tresorkammern tauchen in Alptraum-Dungeon auf und sie beinhalten mächtige Feinde und starken Loot. Und in den „Eskalierenden Alpträumen“ werdet ihr durch drei aufeinanderfolgende Alptraum-Dungeons geschickt, in denen sich die Schwierigkeit erhöht, aber auch die Belohnungen.

Wen bringt Diablo 4 zurück? Neben neuen Inhalten kehrt auch ein Fan-Liebling zurück: Astaroth. Der fiese Dämon gehört zu Mephistos Leutnants und begegnete euch ursprünglich am Ende von Akt 2 in der Kampagne. Astaroth reitet auf seinem Amalgam des Zorns, wobei Reiter und Reittier sich die Lebensanzeige teilen und als eine Einheit kämpfen.

Mit seiner Rückkehr gibt es allerdings eine neuartige Strategie im Boss-Kampf, denn: Astaroth spaltet sich in zwei eigenständige Bosse mit einzigartigen Kombos.

In „Eskalierenden Alpträumen“ trefft ihr auf Astaroth

Wann kann ich gegen Astaroth kämpfen? Season 9 startet voraussichtlich am 1. Juli 2025. Dann könnt ihr euch auf die neuen Endgame-Inhalte stürzen, inklusive der Begegnung mit Astaroth. Er ist jedoch nicht Teil der Unterschlupf-Bosse. Stattdessen wartet er am Ende der Eskalierenden Alpträume auf euch – vorausgesetzt, ihr meistert alle drei Dungeons.

Um überhaupt in die neue Aktivität zu gelangen, braucht ihr sogenannte Anstiegssiegel. Die droppen ab Qual-Stufe 1 in den horadrischen Truhen, die ihr in den Tresorkammern findet. Mit einem aktiven Siegel startet ihr in den ersten von drei aufeinanderfolgenden Alptraum-Dungeons.

Schließt ihr den dritten Alptraum-Dungeon der Reihe erfolgreich ab, gelangt ihr zu Astaroths Unterschlupf und könnt quasi Rache an dem Kampagnen-Boss nehmen.

Neue Alptraum-Siegel und Affixe in Season 9 von Diablo 4. Quelle: Blizzard Astaroth kehrt mit Season 9 zurück. Quelle: Blizzard

Das sagt die Community zu der Rückkehr: Astaroth gehört zu einem der beliebten Bosse in der Kampagne von Diablo 4. In einem Reddit-Thread aus dem Juni 2023 schreibt ein Nutzer: „Liebes Blizzard, können wir bitte wieder gegen Astaroth kämpfen?“ Der Thread sammelte über 3.800 Upvotes.

Zwei Jahre später ist es dann so weit und ihr könnt tatsächlich außerhalb der Kampagne gegen Astaroth kämpfen. In einem aktuellen Reddit-Beitrag vom 22. Mai 2025 schreibt LoatheBurger, dass er es „ziemlich cool“ findet, dass der Boss während des Kampfes anscheinend von seinem Mount absteigt.

Im Kommentar stimmt MostPutridSmell zu: „Geht mir genauso – sein Design ist einfach richtig cool.“ Und SheWhoHates hofft auf ein passendes Reittier-Drop im Stil seines „Amalgam des Zorns“.

Die Neuerungen rund um die Alptraum-Dungeons sollen übrigens über Season 9 hinaus bestehen bleiben. Ab dann könnt ihr obendrauf neue Alptraum-Siegel direkt innerhalb der Dungeons aktivieren, ohne den Dungeon jedes Mal verlassen zu müssen.

Wer die Änderungen schon jetzt testen will: Der PTR (Test-Server) zu Season 9 läuft noch bis zum 3. Juni. Dort könnt ihr nicht nur Astaroth einen Besuch abstatten, sondern auch alle neuen Features unter die Lupe nehmen. Mehr Infos inklusive deutscher Patch Notes dazu findet ihr hier: Blizzard mischt mit Season 9 das Endgame von Diablo 4 auf und ihr könnt das schon heute spielen