Diablo 4: „Schlag ins Gesicht“ – Spieler gehen nach der neuen Klasse zurück zu den alten, fühlt sich nicht gut an

Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Im Kommentar schreibt rizarjay, dass er dem Ersteller des Beitrags zustimmt. Dennoch freut er sich jetzt sogar darauf, in der kommenden Season eine andere Klasse zu spielen. „Der Geistgeborene war fast zu einfach, während andere Klassen sich nach einem guten Fortschrittstempo anfühlen. Jeder neue Schwierigkeitsgrad fühlt sich verdient und belohnend an“, merkt er an.

Für manche Spielerinnen und Spieler bringt das den Vorteil mit sich, dass sie sich von anderen Leuten, die den Geistgeborenen zocken, durch schweren Content ziehen lassen können. So schreibt taizzle71, dass seine Jägerin komplett ausgestattet ist – ein Geistgeborener kann ihn aber übertreffen, selbst mit schlechterem Gear. Er lässt sich in Inhalten wie der Grube mitziehen, weil die neue Klasse alles auslöscht – selbst über Gruben-Stufe 100.

In den Kommentaren diskutieren die Nutzer über das Thema. Dabei nennen sie verschiedene Gründe dafür, warum die Geistgeborenen aktuell so beliebt sind:

Warum fühlt sich der Wechsel für manche nicht gut an? In einem Beitrag auf Reddit erklärt der Nutzer BIGREDEEMER, dass es wie ein „Schlag ins Gesicht“ ist, nach dem Geistgeborenen eine andere Klasse auszuprobieren. Die neue Klasse hat ihn verwöhnt und der Progress fühlt sich mit anderen Klassen mies an.

Der Geistgeborene ist aktuell die stärkste Klasse in Diablo 4 , und etliche Spieler haben ihren Spaß mit den OP-Builds. Jetzt wieder eine andere Klasse in der Season zu spielen, sei aber ziemlich hart für manche.

