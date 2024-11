Diablo 4 ändert alle Klassen im Midseason-Patch, bringt Buffs für alle

Im Livestream gaben die Entwickler von Diablo 4 einen kleinen Einblick in den kommenden Midseason-Patch. Dabei können sich alle Klassen über Buffs freuen – sogar der ohnehin schon starke Geistgeborene.

Am 12. November veranstaltete Blizzard einen „Campfire Chat“-Livestream, in dem sie einen Einblick in den kommenden Midseason-Patch boten. Dabei handelt es sich im Grunde um eine kleine Preview, denn in der kommenden Woche wird es einen weiteren Stream geben – dieses Mal mit mehr Infos und Details.

Was wird der Midseason-Patch beinhalten? Mit dem Midseason-Patch plant Blizzard Anpassungen für alle Klassen, um das Balancing etwas näher zusammenzubringen. Aktuell ist der Geistgeborene die stärkste Klasse in Diablo 4 und dominiert die Tier List der besten Builds für Season 6. Die Entwickler betonten, dass es zur Midseason keine Nerfs geben wird – man solle aber bis Season 7 noch „genießen, was man hat.“

Um die Klassen mehr aneinander anzugleichen, erfolgen Buffs für alle Klassen in dem Midseason-Patch. Aber der Geistgeborene geht auch nicht leer aus.

Buffs für alle – selbst für die OP-Klasse in Diablo 4

Welche Buffs wird es geben? Mit dem Midseason-Patch bekommen verschiedene Skills, Aspekte und Uniques der sechs Klassen Buffs, die wir nachfolgend zusammenfassen. Ergänzend fügen wir ein paar englische Screenshots aus dem YouTube-Livestream von Blizzard ein.

Die Barbaren erhalten primär Buffs ihrer Kernfertigkeiten – etwa Hammer der Urahnen und Doppelschwung. Der Schaden der Skills wird erhöht.

Über einen Buff aller zentralen passiven Skills können sich die Druiden freuen. Unter anderem wird der Schaden des Skills Wölfische Wildheit erhöht. Auch der legendäre Aspekt Sturmjagender Aspekt erhält einen Buff, sodass ihr nicht nur mehr Ziele mit dem Tornado verfolgt, sondern auch mehr Schaden dabei macht. Das Unique „Der Basilisk“ bekommt hinsichtlich des Schadens einen Buff.

Die Totenbeschwörer sind aktuell bereits ziemlich stark und stehen mit etlichen Builds oben in der Tier List der Endgame-Builds in Season 6. Dennoch bekommen auch sie Buffs – unter anderem für ihre Basis-Skills. Dazu werden die Uniques Mortacrux und Gebrüll aus der Tiefe gebufft.

Jägerinnen bekommen einen Buff für Kernfertigkeiten und zentrale passive Skills. So wird unter anderem der Schaden von Durchschlagender Schuss und Klingensturm erhöht.

Was die Zauberinnen betrifft, gibt es Buffs für zentrale passive Skills und Aspekte. So werden die Skills Verbrennen und Lawine hinsichtlich ihres Schadens gebufft.

Und auch der starke Geistgeborene bekommt ein paar kleine Buffs, vor allem Skills, die laut Blizzard „weniger erfolgreich waren“. Dazu gehören Schneidschwingen und Verkümmernde Faust. Der Skill Gifthaut wird hinsichtlich des Schadens gebufft. Gifthaut kommt aktuell in einem neuen „AFK-Build“ zum Einsatz, bei dem ihr die Gegner ganz nebenbei erledigt.

Bedenkt, dass dies nur ein kleiner Einblick in den Midseason-Patch ist. Die Entwickler betonen, dass es noch mehr Anpassungen an der Klassen-Balance geben wird. Mit Season 7 sollen dann weitere Anpassungen erfolgen, vor allem auch am Geistgeborenen. Die Änderungen könnt ihr dann auf einem PTR zur nächsten Season testen.

Wann kommt der Midseason-Patch? Die vollständigen Patch Notes sollen später in dieser Woche verfügbar sein, das Update selbst nächste Woche. In der kommenden Woche findet zudem ein weiterer Blizzard-Livestream statt, in dem die Entwickler Details zum PTR für Season 7 bekannt geben werden.

Der starke Geistgeborene ist immer wieder Thema in der Community von Diablo 4. Die Spielerinnen und Spieler diskutieren über die OP-Builds und manche meinen, dass sie einen Nerf vertragen können. Andere finden, man solle lieber Buffs für alle anderen Klassen fordern. Einzelne warnen aber auch vor unbedachten Wünschen, da Blizzard oft Feedback nutzt, um Diablo 4 zu verbessern.