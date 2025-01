Spieler erzählt von tragischer Erkrankung, findet Linderung in Diablo 4: „Hat meine geistige Gesundheit gerettet“

In den Kommentaren stehen ihm viele Nutzer sofort bei und meinen: ein Minion-Build sei nichts, wofür man sich schämen müsste. Selbst Gamer ohne Beeinträchtigung würden den zocken. Das Wichtigste sei, Spaß zu haben – egal, was alle anderen sagen.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Diablo 4: Tribute farmen in Season 6 – So gehts am schnellsten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to