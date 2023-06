„Diablo 4 hilft mir, trocken zu bleiben“ – Alkoholiker lenkt sich mit Dämonenkloppen vom Trinken ab  

Mittlerweile dürften die Server von Diablo 4 mit Spielern geflutet sein, die sich durch die Scharen an Dämonen kloppen. Für einen Spieler hat der Release eine ganz besondere Bedeutung. Er offenbart, dass er seit Jahren sehr unter seiner Alkoholkrankheit leidet. Doch das Action-Rollenspiel soll ihn dabei unterstützen, seine Sucht zu überwinden.

Wie soll Diablo 4 dabei helfen? Dem Alkoholiker ist seine schwere Lage bewusst geworden, weshalb er seit rund einer Woche versucht, keinen Alkohol mehr zu trinken. Er lenkt sich seit Tagen ab, indem er beispielsweise früh ins Bett geht und viel schläft. So widersteht er dem Drang, zur Flasche zu greifen (via reddit.com).

Doch seit heute weiß er, wie er sich ablenken kann. Er erklärt, dass er nüchtern Dämonen in Diablo 4 abschlachten will. Er hatte Diablo 4 bereits in der offenen Beta und während des Server Slams gespielt, allerdings war er beide Male betrunken und konnte sich hinterher nicht mehr erinnern, welchen Spaß er dabei hatte.

Deshalb hat er sich vorgenommen, zum Release nicht mehr zu trinken. So kann er sich auch hinterher daran erinnern, was für Freude er mit dem Dämonen-Schnetzeln hatte. Der Gedanke an Diablo 4 hat ihm sogar geholfen, die letzten Tage ohne Alkohol zu überstehen.

Spieler machen bekräftigen ihn in seinem Vorhaben

So reagieren andere Spieler auf das Geständnis: Statt den Alkoholiker zu maßregeln, geben ihm viele User in der Kommentarspalte Tipps zur Bewältigung der Krankheit. ForcedToUseGoogle rät ihm beispielsweise, auch nach Diablo 4 dranzubleiben und sich mithilfe einer App anzeigen zu lassen, wo in der Umgebung ein Treffen der Anonymen Alkoholiker stattfindet:

Das sind tolle Neuigkeiten, Mann. Sobald du keine Lust mehr auf Diablo hast, solltest du zu AA-Treffen gehen. Viel Glück.

Auch andere Fans schlagen unterschiedliche Gruppen und Apps vor, mit denen der Betroffene seine Alkoholkrankheit auch nach Diablo 4 im Griff halten kann. Mit so viel Rückhalt hat der Alkoholiker nicht gerechnet. Doch damit steht er nicht alleine dar: Auch andere Spieler werden unerwartet von ihren Liebsten beim Zocken unterstützt.

Ein anderer Betroffener erzählt, dass er ebenfalls alkoholkrank sei und Probleme damit habe, Freunde zum Zocken zu finden. Er würde gerne nüchtern mit anderen spielen und fragt deshalb den Ersteller des Threads, ob die beiden nicht zusammenspielen wollen. Diablo 4 hilft also, Betroffene zu verbinden und sie bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu unterstützen.

