Blizzard packt für eine seltsame Marketing-Kampagne zu Diablo IV nun sogar Buffy aus

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Worum geht’s da? Blizzard veranstaltet einen kleinen Wettbewerb. Passend zur „Saison des Blutes“, die gerade in Diablo IV stattfindet, hat man die ehemalige Vampirjägerin engagiert. Spielerinnen und Spieler können der Expertin Gameplay-Material zuzuschicken, in dem man seine „besten Jagdfähigkeiten“ beweist – ob ihr dabei auf „Knoblauch oder andere unkonventionelle Talente“ zurückgreift, ist euch überlassen.

Dass Diablo IV versucht, das Hochgefühl von längst vergangenen Zeiten noch einmal hervorzuholen, das merkt man nicht nur am Spiel selbst, sondern auch an den begleitenden Werbekampagnen. Immer wieder setzt man auf große Stars, die das Spiel oder Aktionen darin bewerben. Nach Megan Fox hat man nun nochmal eine ganz andere Schlächterin von Dämonen aus dem Schrank geholt: Sarah Michelle Gellar.

Das Spielprinzip von Diablo IV ist alt. Da will man offenbar an die Nostalgie appellieren und packt die Buffy-Darstellerin aus, die ihr aus den 2000er-Jahren kennt.

