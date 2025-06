„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Ein neues Piraten-MMO für Steam und PS5 kommt so gut an, dass Spieler gleich einen Film haben wollen

Spieler wittert seine Chance auf dicken Loot in Dune: Awakening, läuft geradewegs in eine fiese Falle der Entwickler

Für Aggressive-Bite-2291 wurde aber nach all den Kommentaren klar: Lilith ist doch nicht diejenige, die sie vorgibt zu sein. Lilith ist eben ein komplexer Charakter und zusammen mit Inarius besitzt sie eine interessante Geschichte, wie es zur Entstehung von Sanktuario kam. Möchtet ihr mehr dazu erfahren? Dann schaut gerne hier vorbei: Die Story von Diablo kurz erklärt – Was ihr wissen müsst

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Was hat es mit Lilith auf sich? Lilith ist die Tochter von Mephisto und die zentrale Antagonistin in der Hauptstory von Diablo 4 . Während man also durch Sanktuario spaziert, bemerkt man schnell, wie der Einfluss von Lilith seine Früchte trägt. Sie ist nämlich bekannt dafür, Menschen zu manipulieren und ihnen den Kopf zu verdrehen.

In Diablo 4 ist die Hauptantagonistin Lilith, die Mutter von Sanktuario. Wer die Story durchgespielt hat, wird bemerken, wie böse diese Dämonin in Wirklichkeit ist, doch ein Fan ist auf ihre Tricks reingefallen: Er möchte sie sogar verehren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to