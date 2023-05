Diablo 4: Hardcore-Spieler jammern so hart über Influencer und Journalisten, dass Blizzard reagieren muss

Mit dem Release von Diablo 4 startet auch ein Hardcore-Rennen der ganz besonderen Art. Die besten Spieler können sich auf einer physischen Statue von Lilith verewigen. Doch der Wettbewerb stand unter heftiger Kritik, weil Journalisten und Influencer vorab über mehrere Tage das Spiel testen konnten. Blizzard reagiert nun.

Was ist das für ein Rennen? Am 26. Mai kündigte Blizzard ein besonderes Event an. Die ersten 1.000 Spieler, die Level 100 im Hardcore-Modus erreichen und einen Beweis twittern, bekommen ihren Namen in eine Statue von Lilith eingraviert. Das Rennen sollte direkt mit dem Release von Diablo 4 starten.

Der Hardcore-Modus hat einige besondere Voraussetzungen, etwa dass euer Charakter sofort gelöscht wird, wenn ihr nur ein einziges Mal sterbt. Der Weg bis Stufe 100 in dem Modus soll zudem einige hundert Spielstunden erfordern.

Was wurde kritisiert? Das Event bekam viel Gegenwind, weil die Spieler mit unterschiedlichen Voraussetzungen starten. Einige, darunter Influencer, Fanseiten-Betreiber oder Gaming-Journalisten, konnten zuletzt mehrere Tage am Stück Diablo 4 ausgiebig testen. Das blieb vielen Hardcore-Spielern jedoch verwehrt.

Auch wir von MeinMMO durften 10 Tage lang testen:

Zwar wird der Account für den Release zurückgesetzt, doch ausgewählte Personen konnten die neuste Version und die neuste Balance ausprobieren sowie Strategien austüfteln, um so einen Vorteil zu haben.

Viele wünschten sich, dass die Challenge erst mit dem Start der Season 1 beginnen sollte, damit alle eine faire Chance haben. Blizzard reagierte nun auf die Kritik, allerdings mit einem anderen Schritt.

Blizzard überarbeitet Teilnahmebedingungen, schließt alle Tester aus

Was hat Blizzard nun getan? Alle Spieler und Spielerinnen, die einen Zugang zum Test im Mai hatten, werden von dem Rennen ausgeschlossen. Diese Klausel hat Blizzard in die Teilrahmenbedingungen für den Wettbewerb geschrieben (via Blizzard).

Damit kommen die Entwickler den Kritikern stark entgegen. Die Änderung bekam bereits viel Zuspruch.

Zuvor hatten bereits einige Tester von sich aus ihre Teilnahme abgesagt. Die Kollegen von Maxroll, die für viele Guides zu Diablo 4 sorgen werden, wollten sich zwar an dem Rennen versuchen, aber auf den Tweet und damit den Schriftzug auf der Statue verzichten.

Was sagt ihr zu der Änderung am Hardcore-Rennen? Findet ihr die Entscheidung von Blizzard richtig oder wurde sich künstlich von der Community aufgeregt?

