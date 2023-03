Fans finden die schwächsten Klassen in Diablo 4 perfekt, alle sollten so sein: „Wenigstens eine Herausforderung“

In Diablo 4 gibt es Klassen, die von einigen Spielern als zu schwach angesehen werden. Manche Fans finden jedoch, alle Klassen sollten so sein.

Um welche Klasse geht es? Es geht um die schwächsten Klassen von Diablo 4, den Druiden und den Barbaren.

In Diablo 4 gibt es fünf unterschiedliche Klassen. Die sind jedoch nicht alle gleich stark. Während der Totenbeschwörer teilweise als overpowered angesehen wird, sind der Zauberer und der Jäger immerhin in einer guten Verfassung. Ganz anders steht es dagegen um den Barbaren und dem Druiden.

Wie stark sind die zwei Klassen? Den Druiden bezeichnen viele Spieler als zu schwach und auch der Barbar könnte stärker sein. Das merkte auch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider, der den Barbaren während des ersten Beta-Wochenendes spielte. Seine Einschätzung zu dem Kämpfer lautet:

Obwohl man in der Beta mit etwas Aufmerksamkeit alle Aktivitäten mit dem Barbaren schaffen konnte, waren andere Klassen wie der Totenbeschwörer oder der Zauberer deutlich stärker und mussten dafür nicht so nah an die Gegner ran. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider über die Stärke des Barbaren

Nach viel Probieren entdeckte Maik schließlich einen Blutungs-Build mit dem Barbaren, der guten Schaden austeilt. Ähnliches erlebte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus mit dem Druiden, der in einem Werewolf-Build doch noch zu ungeahnter Stärke fand.

„Alle Klassen sollten so schwach sein“

Was ist die Aussage der Fans? Auf Reddit schreibt ein Nutzer namens „slirpo“, dass alle Klassen von Diablo 4 so schwach sein sollten, wie der Druide und der Barbar.

Der Spieler habe Spaß an den zwei Klassen, weil sie nicht so stark sind wie die anderen und es damit eine Herausforderung sei, Bosse zu erledigen oder Dungeons zu durchlaufen.

Außerdem merke er einen viel stärkeren Einfluss von legendären Ausrüstungsgegenständen. Es fühle sich an, als würde der Charakter wachsen, wenn man guten Gear findet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Reddit-Nutzer „slirpo“ über das Balancing von dem Druiden und dem Barbaren in Diablo 4

Der Post hat nach knapp einem Tag über 1.000 Upvotes und findet auch in den Kommentaren Zustimmung. Ein Nutzer antwortete dort beispielsweise: „Das war auch meine Erfahrung. Der Druide machte so viel Spaß (via Reddit)!“

Ein anderer Spieler schreibt auf Reddit: „Barbaren und Druiden haben in den letzten beiden Wochenenden von allen 5 Klassen am meisten Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht in Richtung eines Totenbeschwörers oder Zauberers gebufft werden. Sie sind am Anfang viel zu mächtig. Es war überhaupt keine Herausforderung und daher weniger spaßig zu spielen.“

Falls ihr nach der Beta noch unschlüssig seid, welche Klasse ihr zum Release von Diablo 4 spielen wollt, hilft euch vielleicht dieser Artikel:

Die beste Klasse in Diablo 4: Was passt zu eurem Spielstil?