Diablo 4: Spieler sind genervt, weil eine Attacke ihre Charaktere auslöscht – selbst nach dem Respawn

In Diablo 4 sterben Spielcharaktere aus verschiedenen Gründen. Eine Attacke nervt Spieler aktuell besonders, denn sie kostet ihre Charaktere das Leben – manchmal sogar mehrmals.

Manche Gegner sorgen dafür, dass Spielerinnen und Spieler genervt die Augen verdrehen, sobald sie auftauchen. So wollen manche Spieler am liebsten sofort den Dungeon verlassen, wenn sie Spinnen sehen. Schon im November wurden Spinnen und besonders Spinnenwirte genannt, als es um die nervigsten Gegner in Diablo 4 ging.

Das liegt unter anderem an den Gift-Attacken, mit denen euch die Gegner angreifen. Die ziehen euch über Zeit ordentlich Lebenspunkte ab – und seit Season 5 offenbar manchmal sogar noch nach dem Tod des Spielcharakters. Einige Spieler meinen, dass das ein Bug sein muss und fordern eine Überarbeitung.

„Tod entfernt DoT-Effekte nicht“

Warum nerven die Gegner? Auf Reddit diskutieren die Spieler über den „Gift-Schaden über Zeit“, den Spinnen und Spinnenwirte verursachen. „yxaltis“ meint: In dieser Season scheint der Schaden an den Spielcharakteren noch schlimmer zu sein als vorher:

Tatsächlich scheint es in dieser Season noch schlimmer zu sein, da die Gesundheit in einem massiven Tempo schwindet, sogar schneller als die Heilung durch Tränke. Wenn eure Unaufhaltsamkeitsfertigkeiten auf Abklingzeit sind, seid ihr so gut wie tot. Das ist eindeutig ein Bug, und einer, der schon seit über einem Jahr existiert. Bitte, kann das endlich anerkannt und gefixt werden?

Werdet ihr vom Gift getroffen, zieht das nach und nach Lebenspunkte ab.

Was sagen andere Spieler dazu? Auch andere Spielerinnen und Spieler wirken sichtlich genervt von dem Schaden über Zeit durch Gift-Attacken. „devindran“ berichtet im Kommentar unter dem Beitrag, dass der Schaden über Zeit (DoT, Damage over Time) sogar weiterhin wirkt, nachdem sein Spielcharakter wiederbelebt wurde. Das sei ihm mehrfach passiert.

Auch „Apollexis37“ hat das erlebt. Er schreibt: „Hatte das gleiche Problem! Und natürlich war ich in einem Alptraum-Dungeon und habe gleich zwei Leben auf einmal verloren..“ Und „MHMalakyte“ merkt an: „Mir ist das gestern Abend zum ersten Mal passiert. So verrückt, dass der Tod DoT-Effekte nicht entfernt.“

Der Nutzer „krichreborn“ meint: „Ja, das ist ein neuer Bug in dieser Season. Ist mir bisher zweimal mit meiner Zauberin passiert.“ Auch andere Spieler schließen sich an und erklären, dass ihre Spielcharaktere aufgrund der Gift-DoTs das Zeitliche gesegnet haben – teilweise mehrmals hintereinander.

Was sagt Blizzard dazu? Ob und wann an den „Schaden über Zeit“-Effekten gearbeitet wird, ist unklar. Aktuell gibt es zumindest regelmäßig Hotfixes, die verschiedene Fehler angehen. Und manche Hotfixes verursachen wiederum weitere Fehler, schreibt Community Director Adam Fletcher am 12. August auf X. Etwa, dass Truhen, die „garantiert Items mit größeren Affixen“ droppen sollen, aktuell keine Items mit größeren Affixen droppen.

Season 5 startete am 6. August und brachte offenbar nicht nur neuen Content in Diablo 4, sondern auch einige Bugs. Eine Waffe musste etwa deaktiviert werden, weil sie den Spielern Millionen von XP verschafft hatte. Andere Fehler sorgen aktuell für akuten Materialmangel. Die einen Mats gehen haufenweise durch das Crafting drauf, andere Mats droppen erst gar nicht. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4: 3 Dinge, die ihr in Season 5 beachten solltet, um keine Mats zu verschwenden