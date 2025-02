Eine der schwächsten Klassen in Diablo 4 ist mit Season 7 dank Bug OP, Blizzard reagiert, deaktiviert eine Kraft

Diablo 4 startet mit einigen Bugs in die neue Season 7. Ein paar davon sorgen dafür, dass bestimmte Builds und Klassen enorm stark werden. Eigentlich will Blizzard bei so etwas nicht einschreiten. Hier ist es offenbar notwendig und sogar Spieler stimmen zu.

Um welche Klasse geht’s?

Zauberer sind seit einigen Seasons eher am unteren Ende der Klassen-Hierarchie zu finden, obwohl sie zeitweise absurd starke Builds hatten.

In der aktuellen Tier List der besten Builds für Season 7 haben Zauberer jedoch keine Builds im S-Tier und nur mit Mühe welche im A-Tier. Die meisten liegen darunter.

Für eine kurze Zeit waren die Zauberer aber richtig stark. Nur nicht alleine: fast jede Klasse hat von einem Bug profitiert, der für absurde, teils negative Zahlen gesorgt hat.

Darum waren Zauberer so stark: Mit Season 7 sind als neue Season-Mechanik die Hexenmächte dazu gekommen. Das sind passive Skills und Edelsteine, die Builds verstärken und als enorme Multiplikatoren dienen.

Eine dieser Hexenmächte ist Verfall-Zunahme. Der Effekt sorgt dafür, dass andere Hexenmächte über eine gewisse Dauer zusätzlichen Schaden zufügen. Ist die Macht weit genug gesteigert, kann sie Gegner sofort hinrichten.

Allerdings kommt es hier offenbar zu einem Fehler, der zu absurden Skalierungen führt. Die Schadenszahlen steigen in die Billionen, werden sogar teilweise negativ.

Mekuna, ein Experte und einer der besten Diablo-Spieler der Welt, zeigt in einem Video auf YouTube einen Feuerball-Build für den Zauberer. Der Build ist an sich schon eher im Mittelfeld oder sogar darunter anzusiedeln, erledigt hier aber die Gruppe auf Stufe 150 ohne Probleme.

Blizzard deaktiviert die Hexenmacht, arbeitet an einer Lösung

Jetzt haben die Entwickler reagiert. Wie der Community Manager Adam Fletcher im offiziellen Forum erklärt, arbeite man bereits an einem Fix. Der solle schon im Laufe der kommenden Woche erscheinen.

Wenn ein Bugfix serverseitig möglich ist, solle das alles per Hotfix möglichst schnell kommen. Sonst werde ein Fix kurz nach Patch 2.1.1 vom 4. Februar 2025 nachgeschoben. In der Zwischenzeit ist ab sofort die Hexenkraft deaktiviert. Ihr könnt sie zwar noch bekommen, aber nicht ausrüsten.

Eigentlich verfolgt Blizzard die Politik, einen Bug während einer Season nur dann zu beheben, wenn er die Spiel-Erfahrung von anderen oder die Performance beeinflusst. Hier scheint das nicht der Fall zu sein.

Dennoch stimmen Spieler, etwa auf Reddit, zu, dass ein Bugfix die richtige Entscheidung sei. Eine weitere Season wie Season 6 mit dem völlig kaputten Spiritborn sei nicht gesund für das Spiel.

Bereits kurz zuvor hat Blizzard in der aktuellen Season 7 einen Fehler mit einer solchen Hexenmacht behoben. Und auch dort hat es eine Klasse getroffen, die bisher zu den eher schwachen gezählt hat: Der aktuell beste Build in Diablo 4 ist durch einen Bug so absurd stark – Blizzard reagiert