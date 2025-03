Die Jägerin ist die neue Klasse in Path of Exile 2 und stellt sich ihren Feinden mit Speeren und Schilden.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Path of Exile 2: Alle Spirit Gems und ihre dauerhaften Effekte in der Übersicht

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse

Chef von Path of Exile 2 will Diablo 4 nicht besiegen, sagt, er ist unter einer Bedingung zufrieden

Der Weltenstein ist das wichtigste Artefakt in der Welt von Diablo, aber kaum jemand weiß, was das ist

Was sagt der „Casual“ zu den Kommentaren? In den Kommentaren erklärte der ursprüngliche Poster schließlich, dass genau das sein Punkt war. Er sei in dieser Season offenbar kein Casual gewesen und bedaure, das „Label“ für sich benutzt zu haben. Schließlich konnte er fast jeden Abend zocken – oft bis 2 Uhr nachts. Die meiste Zeit habe er in der Grube gelevelt, dabei verschiedene Charaktere und Builds genutzt. Dank der Waffenkammer geht der Wechsel mittlerweile ziemlich bequem .

Die Debatte ist nicht neu – auch in Bezug auf die „neue“ Qual-Stufe 4 wird regelmäßig darüber diskutiert, wer ein Casual ist und wer nicht. Mit Season 8 will Blizzard die Schwierigkeitsstufen überarbeiten und Diablo 4 deutlich knackiger machen. Nur noch 10 % der Spieler sollen es auf Qual 4 schaffen . Während sich einige über die Änderungen beschweren, sagen andere: Wer hier meckert, ist kein Casual. Echte Casuals bleiben einfach auf Qual 3 .

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

„Dad-Casual“ erreicht in Diablo 4 das, was nur 0,1 % der Spieler auf PS5 je geschafft haben, löst Diskussion um Casuals aus

Was hat der Spieler geschafft? Ein anderer Spieler präsentierte stolz seine PS5-Trophäe mit dem Erfolg „Devout Champion“ auf Reddit . Für den ultra-seltenen Erfolg musste er Paragonstufe 300 in Diablo 4 erreichen. Das haben laut Grafik und laut psnprofiles.com bislang nur 0,1 % der Spielerinnen und Spieler auf der PS5 geschafft. Er selbst beschreibt sich als „Dad-Casual“ – aber die Community sieht das ganz anders.

Sobald ihr in Diablo 4 Stufe 60 erreicht, beginnt das Endgame – und mit ihm der zähe Grind um die Paragonstufen. Die gesammelten Paragon-Punkte setzt ihr auf den Paragon-Boards ein, um euren Charakter und eure Builds weiter zu verbessern. Alles zu den Tafeln, Punkten und wie ihr richtig plant, erfahrt ihr in unserem Guide .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to