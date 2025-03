„Die Casuals, die sich beschweren, sind keine Casuals“ – Spieler diskutieren darüber, dass viele die härteste Herausforderung in Diablo 4 nicht erreichen werden

Diablo 4 soll in Season 8 deutlich härter werden. In der Community wird aktuell diskutiert, ob Gelegenheitsspieler es überhaupt auf die höchste Schwierigkeitsstufe schaffen – und wer diese „Casuals“ eigentlich sind.

Wie schwierig wird Diablo 4? In einem „Campfire Chat“-Livestream kündigte Blizzard an, dass Qual 4 ab Season 8 „erstrebenswert“ sein soll. Nur die besten 10 % der Spieler sollen es überhaupt dorthin schaffen. Die höchste Qual-Stufe bleibt also erreichbar, wird aber eine deutlich größere Herausforderung.

Dafür zieht Blizzard die Schrauben im Endgame ordentlich an. In der Grube steigen die Lebenspunkte der Monster um 20 % pro Stufe – und das multiplikativ. Auch die Endgame-Bosse sollen nicht nur härter zuschlagen, sondern auch länger durchhalten. Ihr sollt sie dann nicht mehr einfach oneshotten können. Wie schwierig Diablo 4 dann ist, konnten Spieler kürzlich auf dem PTR testen.

Die Ankündigung sorgt in der Community aktuell für Diskussionen. Viele, die sich als „Casuals“ bezeichnen, befürchten, dass sie durch die Änderungen gar nicht mehr bis zur Qual-Stufe 4 kommen. Andere meinen: Wer sich hier als Casual sieht, ist eigentlich gar keiner.

Qual-Stufen als Möglichkeit, Spieler zu balancieren

Was fürchten die Casuals? Auf Reddit gibt es aktuell mehrere Threads zu Qual 4, der höchsten Schwierigkeitsstufe. Jcamilop93 beschreibt in seinem Beitrag seine Sorge, ob er es überhaupt bis zum Ende der Season auf Qual 4 schafft – geschweige denn das Gefühl bekommt, dass sein Charakter wirklich stark genug ist. Zusätzlich betont er, dass er möchte, dass seine Zeit respektiert wird.

Dabei verlangt er nicht, dass das Spiel leichter oder das Grinden abgeschafft wird – schließlich ist das Gefühl von Fortschritt ein essentieller Teil eines ARPGs. Aber er fragt sich, ob es nicht auch Möglichkeiten gäbe, sicherzustellen, dass auch Spieler mit weniger Spielzeit Fortschritte machen und Spaß haben können.

Der Nutzer Elrond007 sieht in der Aufteilung von Qual 1 bis Qual 4 bereits die perfekte Balance zwischen Casuals und Hardcore-Spielern: „Jeder kann das komplette Spiel erleben, alles farmen und alle Drops bekommen – ganz nach eigenem Fortschritt.“ TOMMISS99 ergänzt: „Man sollte nicht gezwungen sein, Qual 4 zu erreichen [etwa wegen bestimmter Belohnungen] – aber es sollte eine Option sein, wenn man es will.“

Für d4rth3zio ist es völlig in Ordnung, wenn Casuals die höchste Stufe nicht erreichen. Allerdings findet er, dass jeder Spielertyp auf seine Kosten kommen sollte: „Casuals sollten leicht erreichbare Belohnungen haben, aber Hardcore-Spieler sollten ebenfalls ihre eigenen Belohnungen bekommen. Wenn Qual 4 nichts für Casuals ist, dann werden wir es wohl nicht erreichen. Und das ist für mich völlig in Ordnung.“

„Hört auf, euch als Casuals auszugeben, ihr seid es nicht“

Das ist die Kritik an den „Casuals“: In einem anderen Reddit-Thread schreibt Solwastaken, dass die Casuals, die sich über die „neue“ Qual-Stufe 4 beschweren, gar keine Casuals sind. Sie spielen gern wettbewerbsorientiert.

Er schreibt konkret:

Alle „Casuals“, die sich über die Änderungen an Qual 4 beschweren, sind tatsächlich wettbewerbsorientierte Spieler, die aktuell auf Qual 4 sind. Sie sind keine Casuals. Sie gehören zu den oberen 50 % der Spieler (da 50 % Qual 4 erreichen). Was sie an diesem Spiel lieben, ist die Illusion von Können/Macht, indem sie zu den besten Spielern im Spiel gehören, weil Qual 4 die schwierigste Schwierigkeitsstufe ist. […] Sie beschweren sich nicht darüber, nicht als Casuals respektiert zu werden: Sie sind sauer, dass es schwierigeren Content geben wird, bei dem sie nicht dabei sein werden. […] Also hört auf, euch als Casuals auszugeben, ihr seid es nicht. Ihr seid alles Qual-4-Spieler, die es lieben, sich zu den Besten in einem Spiel zu zählen, die die Vorstellung von schwierigerem Content, den sie nicht erreichen können/wollen, nicht ertragen. Echte Casuals werden zurück zu Qual 3 gehen, den Tag beenden und keinen Aufstand machen.

Der Nutzer taskmaster51 findet, dass härtere Inhalte kein Problem sind – solange sie nicht verpflichtend sind. Er schreibt im Kommentar: „Ich habe kein Problem damit, solange man nicht gezwungen wird, Qual-4-Inhalte abzuschließen, um die Season zu beenden.“ Zum Vergleich: In der aktuellen Saisonreise gibt es einige Ziele, für die man auf Qual 4 spielen muss. Falls das so bleibt, könnten manche Spieler nicht mehr alle Belohnungen freischalten.

Während die Qual-Stufen also ab Season 8 knackiger werden, erleichtert Blizzard das Leben der Spieler zumindest an anderer Stelle etwas. Das Crafting-System „Härtung“ wird überarbeitet. In der kommenden Season wird das deutlich flüssiger laufen und euch ein paar Klicks (und Nerven) sparen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4 entfernt eine Mechanik, die Spieler seit Release hassen – Erleichtert einen der wichtigsten Schritte des Spiels