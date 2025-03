Diablo 4 entfernt eine Mechanik, die Spieler seit Release hassen – Erleichtert einen der wichtigsten Schritte des Spiels

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Dank der kleinen Änderung wird das Härten nun etwas angenehmer. Trotzdem bleibt das Crafting-System ein Thema in der Community, das viel diskutiert wird – vor allem, wenn Spieler ihre Items als „bricked“ betrachten. Das passiert, wenn die gehärteten Items am Ende keine Verbesserung für ihren Build darstellen. Blizzard hat zwar ein Feature eingeführt, um solche Items zu retten, aber das führt laut Fans zu noch mehr Frust .

Andere Spieler merken jedoch an, dass das System auch seine Tücken hat. So berichtet Apprehensive_Room_71: „Es ist gut, außer wenn [die Anleitung] gespeichert bleibt, selbst wenn man versucht, die Items zu wechseln. Dann muss man erst den Härtungs-Tab verlassen […].“ Das macht den Wechsel auf eine andere Härtungsanleitung umständlicher als zuvor.

Und ISOlatedGeek scherzt: „Yay, wir werden Items dann noch schneller bricken können.“ In der Community wird ein Item als „bricked“ bezeichnet, wenn es beim Härten nicht die gewünschten Affixe bekommt. Einige Spieler verzweifeln deshalb regelrecht an dem Crafting-System .

Das sagen Spieler dazu: In einem Beitrag auf Reddit berichtet heartbroken_nerd, dass die zuletzt genutzte Anleitung gespeichert bleibt, was den Crafting-Vorgang erheblich verbessert. Das erneute Rollen eines Affixes aus einer Härtungsanleitung sei damit reibungsloser und schneller – eine gute Quality-of-Life-Änderung, findet er.

Was erleichtert Blizzard jetzt? Vom 11. bis zum 18. März 2025 lief der PTR für Season 8 in Diablo 4 – und dabei entdeckten Spieler eine kleine, aber feine Änderung: Die zuletzt genutzte Anleitung bleibt gespeichert. Das bedeutet, ihr müsst sie nicht jedes Mal neu auswählen, sondern könnt direkt loslegen. Ihr spart euch also ein paar Klicks und wertvolle Zeit.

