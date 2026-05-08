Diablo 4: Bote des Hasses beschwören und besiegen – So geht’s

Der Bote des Hasses ist einer der härtesten Bosse in Diablo 4. Wir zeigen euch, wie ihr ihn beschwören und dann besiegen könnt, aber auch, was ihr beachten solltet.

So beschwört ihr den Boten des Hasses: Um den Boten des Hasses beschwören zu können, benötigt ihr seit Season 8 keine speziellen Mats mehr. Ihr könnt somit einfach in seinen Dungeon gehen und ihn am Altar beschwören. Begebt euch dazu zum Dungeon „Versteck des Boten“ und beschwört ihn einfach am Altar. Das geht auf jeder Qual-Stufe.

Wo befindet sich der Dungeon? Den Dungeon findet ihr südlich von Gea Kul in Nahantu. Nach dem Bosskampf könnt ihr eine Truhe mit 1 Großen Unterschlupfschlüssel öffnen, um an den Loot zu kommen.

Wie ihr ihn besiegt und welchen Loot ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

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Diablo 4: Bote des Hasses besiegen – darauf müsst ihr achten

Wie bereitet man sich vor? Zuerst braucht ihr einen mächtigen Build, um überhaupt eine Chance gegen den harten Boss zu haben. Eine Auflistung der besten Builds im Endgame von Diablo 4 findet ihr in der Tier List für die aktuelle Season. Je mehr Schaden ihr drückt, desto weniger Zeit hat der Bote, um euch zuzusetzen.

Zusätzlich kann es nicht schaden, sich mit genügend Widerstand gegen Schatten auszurüsten oder entsprechende Tränke mitzunehmen, da der Bote hiermit ordentlich reinhaut.

Worauf sollte man im Kampf achten? Beim Boten des Hasses kommt es vor allem auf eure Ausweichkünste an. Dabei gilt es, vor allem auf seine Angriffe zu achten:

Gefährlicher Biss Weicht hier zeitig aus, sobald er sein Maul öffnet

Schattenkreise Spawnen unter euch und explodieren, bewegt euch hier schnell aus den Kreisen

Tödliches Sperrfeuer Weicht hier am besten hinter den Boss aus, sobald ihr Feuer im Maul seht

Hassprojektile Langsame Orbs, denen ihr entspannt ausweichen könnt Ihr erkennt die Attacke an leuchtenden Tentakeln

Hechtsprung Bewegt euch hier möglichst schnell seitlich aus der Angriffsfläche



Zusätzlich öffnet der Bote des Hasses bei jeweils 75, 50 und 25 Prozent seiner Lebensenergie Tore, aus denen weitere Gegner spawnen. Um sie zu stoppen, müsst ihr die Tore zerstören.

Achtung: Passt hier unbedingt auf, dass sie euch nicht berühren, denn das überlebt ihr höchstwahrscheinlich nicht.

Bote des Hasses: Loot Drops

Welchen Loot bringt der Bote des Hasses? Beim Boten des Hasses habt ihr eine Chance auf verschiedene Uniques aus der Truhe:

Klassen Uniques Alle Klassen Verwegenheit Barbaren Fluch von Ahjad-Den, Helm des Hässlichen Bastards, Sehnsüchtiges Herz der Nomaden Zauberer Flammenweber, Sidhe-Fesseln, Tal Rashas Schillernder Reif Druiden Fleischwolf, Ifehs Totem des Unheils, Macht des Bären Jäger Leder des Gauners, Verhülltes Geschenk, Etnas Verlorener Dolch Totenbeschwörer Blutige Fußstapfen, Der Schutz des Schwermuts, Knochenbund Geistgeborener Sepazontec, Proteisches Herz Paladin Mantel des Grauen, Tor des Roten Mondes Hexenmeister Anathema der Großen Übel, Litanei der Schwärze, Rückgrat von Tathamet, Zaum von Tor’Baalos, Das Siegel der Fruchtbarkeit

Ihr könnt alle Unterschlupf-Bosse ab Qual-Stufe 1 beschwören, um bestimmte Uniques zu farmen. Um eine größere Herausforderung zu erleben, könnt ihr höhere Qual-Stufen in der Grube freispielen. Welche Bosse es in Diablo 4 gibt, wo ihr sie findet und welche Uniques sie droppen, seht ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops