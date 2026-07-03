Diablo 4: Blood Moon Breeches – So findet ihr das Unique für den Totenbeschwörer

Die Blutmondbeinlinge (engl. Blood Moon Breeches) sind ein beliebtes Unique für Totenbeschwörer in Diablo 4. Wo ihr sie bekommt und warum sie wichtig sind, erfahrt ihr hier.

Wo bekommt man die Blutmondbeinlinge? Am sichersten gelangt ihr an die Rüstung, wenn ihr euch Astaroth stellt. Zu ihm zu gelangen ist allerdings mit etwas Aufwand verbunden, da er am Ende der Eskalierenden Albträume auf euch wartet. Dafür braucht ihr also auch Esklalationssiegel und müsst 3 Dungeons meistern.

Besiegt ihr ihn, habt ihr die Chance, die Blutmondbeinlinge als Drop zu erhalten. Es gibt keine Mindestschwierigkeitsstufe, allerdings steigt die Möglichkeit, sie zu erhalten, je höher sie ist.

Gibt es noch andere Wege? Abseits dessen könnt ihr versuchen, sie über den Horadrimwürfel herzustellen, indem ihr eine Gegenstandstransmutation durchführt. Alle Rezepte findet ihr in unserem Guide.

Zusätzlich könnt ihr die Ausrüstung mit einigem Glück zufällig aus Kisten, von Gegnern oder bei Aktivitäten, wie den Höllenfluten-Kisten, erhalten. Zudem könnt ihr euer Glück beim Kuriositätenhändler versuchen und Obolusse eintauschen.

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Was macht die Blutmondbeinlinge so beliebt? Das Unique ist besonders wichtig für die beliebten Minion-Builds des Totenbeschwörers. Einige der besten Builds für den Necromancer in der Tier List brauchen demnach dieses Item.

Das liegt an seinen Effekten, die eure Minions deutlich mächtiger machen:

Eure Herbeirufungen haben eine Chance von [7,0 – 10,0]%, zufällig Altern oder Eiserne Jungfrau auszulösen, wenn sie Schaden verursachen.

Ihr fügt Gegnern, die von Euren Flüchen betroffen sind, um [50 – 60]%[x] erhöhten kritischen Trefferschaden zu.

Das ist vor allem bei höheren Gegnerdichten und schwierigeren Qualstufen ein Vorteil, für den ihr die nötige Zeit investieren solltet.

Neben den Blutmondbeinlingen gibt es noch etliche weitere Uniques, die ihr von den Bossen erhalten könnt. Wenn ihr wissen wollt, welchen Loot ihr von einem bestimmten Boss erwarten könnt oder welcher Boss euer gesuchtes Item droppt, schaut doch mal in unserer Übersicht vorbei: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops