Twitch-Streamer kritisiert Blizzard für absurde Äußerung zu Diablo 4: „Was zum Teufel?“

Der Streamer Quintin „Quin69“ Crawford ist einer der führenden Action-RPG-Spezialisten auf Twitch. Er ist für seine irren Runs in Path of Exile und Diablo 3 bekannt. In einem neuen Twitch-Stream liest er einen Blogpost von Blizzard zu Diablo 4 und kann gar nicht fassen, was Blizzard dort zur Monetarisierung von Diablo 4 schreibt: Man könne sich „Dinge kostenlos erspielen“ – darauf kommt der Neuseeländer nicht klar.

Was ist die absurde Äußerung, über die sich Quin69 aufregt? Blizzard hat am 18. August ein neues Quartals-Update zu Diablo 4 veröffentlicht (via blizzard). In dem Blog-Post wird deutlich, dass sich die Entwickler mit Diablo 4 ausdrücklich vom Bezahlsystem von Diablo Immortal distanzieren wollen.

Das Mobile-Spiel von Blizzard stand in der Kritik „Pay2Win“ zu sein: Man kann Geld ausgeben, um im Spiel voranzukommen.

Einige Blizzard-Fans hatten die Befürchtung, Blizzard könnte auch im „richtigen Diablo“, in Diablo 4, auf solche ketzerischen Ideen kommen – wobei ein Benedict Grothaus, Autor bei MeinMMO, es für eine tolle Idee hält, wenn sich Diablo 4 einiges von Immortal abschaut.

Im Post zu Diablo 4 findet sich jetzt diese Passage:

Der Pass verschafft den Spielern eine Reihe von kostenlosen Belohnungen, die sie nur fürs Spielen erhalten. Blizzard

Im Englischen: „Through the pass players can earn a variety of rewards for free, just by playing.”

Ihr sagt mir also: Ich darf das Spiel spielen, das ich mir gekauft habe?

Warum macht Quin69 diese Aussage so fertig? Quin69 regt sich tierisch über die Formulierung auf, man könne sich „kostenlos was erspielen.“ Dass Blizzard so eine Selbstverständlichkeit in einem Spiel extra betont, macht ihn offenbar fertig.

Vor allem sei ja „kostenlos“ auch Quatsch, denn Diablo 4 wird ja ein Vollpreis-Titel.

Der Twitch-Streamer brüllt:

„Kostenlos … nur fürs Spielen …. DAS IST EIN SCHEISS-COMPUTERSPIEL, das ich mir VERDAMMT NOCH MAL GEKAUFT HABE. Worüber zum Geier redet ihr da eigentlich? Ihr sagt mir also, ich darf das Spiel spielen, das ich gekauft habe.“ Quin69

Laut dem Neuseeländer zeige das, wie irre und krank das Gaming im Jahr 2022 geworden sei.

Und Quin69 muss das wissen, der hat immerhin 15.000 € in Diablo Immortal versenkt und seinen Char danach gelöscht.

Den Ausbruch von Quin69 haben mittlerweile mehr als 100.000 Leute im Twitch-Clip gesehen:

Das steckt dahinter: Wenn man weiß, wie harsch Blizzard für Diablo Immortal kritisiert wurde, ist es zu verstehen, dass sie betonen: Im Saison-Pass gibt Premium-Inhalte, aber auch Inhalte, die man kostenlos erspielen kann.

Aus Sicht von Quin69 und vielen anderen Gamern ist es aber völlig absurd, eine absolute Selbstverständlichkeit derart als Bonus zu betonen. Denn schon immer konnte man sich in Spielen, die man sich gekauft hat, Dinge erspielen.

Hier schimmert also durch: Gaming 2022 ist schon so kommerzialisiert, dass die Normalität, wie es über Jahrzehnte war, jetzt schon ein Vorteil ist, den man gesondert herausstellen muss.

Wir haben uns auf MeinMMO schon damit beschäftigt, welchen Einfluss Diablo Immortal auf Diablo 4 haben könnte:

