Ein einfacher Trick macht euch in Diablo 4 bis zu 30 % stärker – Ihr dürft nur nicht faul sein

Während der Open Beta von Diablo 4 haben einige findige Spieler herausgefunden, wie sie ganz einfach mehr Schaden machen können. Dazu müssen sie nur ihre Fähigkeiten spammen, statt gemütlich automatisch zu zaubern. Ob das so bleibt, ist aber nicht klar.

Was ist das für ein Trick? Im Prinzip ist es ganz einfach: wenn ihr eine Taste oder einen Button in Diablo 4 gedrückt haltet, nutzt ihr die darauf gebundene Fähigkeit dauerhaft – oder eben, bis eine Ressource aufgebraucht ist.

Abhängig von eurer Angriffsgeschwindigkeit seid ihr dabei langsamer oder schneller. Ihr könnt aber selbst dafür sorgen, dass ihr schneller seid. Statt die Fähigkeit gedrückt zu halten, aktiviert ihr sie einfach immer wieder manuell und bewegt euch in der Zwischenzeit via erzwungener Bewegung.

So brecht ihr die Aniamtion der Fähigkeit ab und setzt schneller erneut an. Laut RaizQT auf YouTube ist das rund 30 % schneller. Die Methode nennt sich Animation Cancelling und ist verbreitet in etlichen Spielen mit Action-Kampfsystem.

Funktionieren soll das laut RaizQT mit jeder Fähigkeit, die keine Abklingzeit hat, also gespammt werden kannt.

„Animation Cancelling“ macht jeden Skill bis zu 30 % stärker

Soll das so sein? Tatsächlich ist diese Methode im Gaming schon seit vielen Jahren geläufig, nicht nur in Action-RPGSs, sondern auch in Kampfspielen und in gewisser Weise in Shootern.

Auf Reddit meint ein Nutzter, dass sich der Druide erst mit dem Animation Cancelling überhaupt gut angefühlt habe. Druiden gelten in Diablo 4 im Moment als deutlich zu schwach, mit dem schnelleren Zaubern sei er aber nicht mehr ganz so klobig.

Andere merken an, dass solch eine Möglichkeit nicht im Spiel sein sollte, da sie zu unfair sei und offenbar nicht funktioniere wie vorgesehen. Es sollte die Top-Priorität sein, das Animation Cancelling wieder aus dem Spiel zu nehmen.

Bleibt das so im Spiel? Vermutlich nicht. Blizzard sieht unfaire Vorteile eigentlich nicht so gern. Da es auch PvP in Diablo 4 geben wird, wäre die Methode hier eher ein Exploit.

Andererseits ist Animation Cancelling sogar in Spielen wie The Elder Scrolls Online möglich. Entsprechend könnte es durchaus gewollt sein, dass solche Systeme genutzt werden, ähnlich wie die sogenannten „i-frames“, die euch kurzzeitig unverwundbar machen.

Mehr Informationen von den Entwicklern zur Zukunft von Diablo 4 gibt es im April, dort hoffentlich auch mit Neuigkeiten zu diesem Trick:

