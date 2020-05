Season 20 von Diablo 3 ist jetzt schon knapp zwei Monate aktiv. Normalerweise verlässt MeinMMO-Redakteur Patrick Freese nach Erfüllen der Saisonreise schnell die Motivation. Gerade hat S20 für ihn aber nochmal Fahrt aufgenommen.

Um was geht es? Die aktuelle Season 20 in Diablo 3 startete für mich pünktlich am 13. März. Seitdem habe ich schon einige Stunden in die Saison gesteckt und startete direkt mit einem Wirbelwind-Barbaren durch.

Meine größte Motivation zum Start war: Die Saisonreise abschließen und das coole Fledermaus-Pet sichern. Dieses Ziel erreichte ich etwa eine Woche nach Start der Season.

Danach hatte ich keine großen Ziele mehr. Nur das übliche: Gear optimieren und in den großen Nephalemportalen klettern.

Normalerweise verlässt mich etwa 2 Wochen nach Start einer Season die Motivation, weiterzuspielen. Diesen Tenor liest man auch oft in der Community.

Jetzt habe ich allerdings eine neue Klasse erstellt und ich muss sagen: Das macht gerade nochmal richtig viel Spaß.

Neuer Hexendoktor in Season 20 motiviert mich

Was hab ich geändert? Im Prinzip hab ich meinen Barbaren in die Ecke gestellt und mich gefragt, auf was ich noch Bock hätte. Dabei schoss mir sofort das neue Hexendoktor-Set in den Kopf. Das steht auch in der Tier List von Season 20 ganz oben und hat eine Menge Potential.

Also erstellte ich einen Charakter und ging auf die Reise in Richtung Max-Level. Mit einem Trick erreicht man Stufe 70 in nur einer Minute – doch ich wollte das Leveln mehr genießen.

Da hilft auch all der Loot nicht weiter – Sorry, Barb. Ich stell dich erstmal in die Ecke

Das machte Spaß: Und schon das Leveln des Hexendoktors sorgte bei mir für Freude. Immer wieder erhielt ich neue legendäre Gegenstände. Mit ihren legendären Boni passte ich die Level-Methode immer wieder an und spielte andere Builds. Mal mit Pets, mal mit Dots. Auch Zombies durften auf dem Weg zu Level 70 nicht fehlen.

Für mich ging der wahre Spaß dann los, als ich auf Level 70 die ersten Teile für Mundunugus Ornat sammelte. Das war zwar mühsam, doch ich wusste aus Streams und Videos, wie lustig der Spielstil des Sets aussieht. Die ganze Zeit ballert das Geisterspeerfeuer auf die Gegner in der Nähe und lässt alles platzen. Super!

Schon hatte ich wieder ein Ziel vor Augen: Den Sechserbonus des Sets freischalten. „Ab dann wird der Spaß maximiert“, dachte ich mir.

Es dauerte einen Abend, bis ich grundlegende Teile zusammenhatte. Und obwohl ich das Gear für den starken Build noch nicht vollständig zusammen habe, macht Diablo 3 gerade wieder mega Laune.

Ich freue mich über neue uralte/archaische Set-Teile

Habe das Ziel vor Augen, das Set zu komplettieren

Genieße den frischen Wind, weg vom WW-Barbaren

Meine neue Spaßzentrale in Diablo 3 – Der Hexendoktor mit Mundunugus Set

Klar: Eine neue Klasse zu erstellen ist jetzt nicht die neuste Idee in Diablo 3. Dabei aber etwas zu wählen, das man lange nicht oder noch nie spielte, ist der Knackpunkt für mich.

Diese Kombination mit den neuen Zielen vor Augen und dem ganz anderen Spielstil ist für mich wichtig. Ich musste mal was anderes sehen und hören, als immer nur den Barbaren. Und das kann ich euch auch empfehlen. Mit dem neuen Set gehe ich wieder gern Grinden. Probiere aus, wo die Stärken und Schwächen liegen und pushe mich in immer höhere Rifts.

Wenn ihr in Season 20 gerade festgefahren seid, aber eigentlich Bock aufs Spiel habt: Dann schnappt euch doch jetzt mal eine andere Klasse mit anderem Spielstil. Vom Nahkämpfer zum Zauberer oder auch umgekehrt. Am besten einen Build, den ihr lange nicht angerührt habt oder machts wie ich: spielt eins der drei neuen Sets.

Falls euch noch eine kleine Zutat zur Überzeugung fehlt: Blizzard aktivierte für den Rest der Saison einen Goblin Buff.

Wie lange die aktuelle Season 20 noch geht, ist unklar. Das Team von Blizzard will sich etwa zwei Wochen vor Ende melden und dann ein Datum bekanntgeben. Wir bei MeinMMO haben schon mal analysiert, wann ein Ende von Season 20 und Start von Season 21 bei Diablo 3 in Frage kommen würde-