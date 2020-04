Wollt ihr eure Zweitcharaktere in Season 20 von Diablo 3 möglichst schnell auf 70 bringen? Kein Problem. Im Video seht ihr, wie ihr in knapp einer Minute schon Level 70 erreicht.

Was ist das für eine Methode? In einem Video stellt der Diablo-3-Spieler Ariacilon seine Power-Level-Methode für Season 20 vor. Dabei rüstet er Equipment aus, das die Menge der Goldstücke erhöht, die er von Gegnern erhält.

In Kombination damit sorgen seine Armschienen dafür, dass das aufgesammelte Gold in Erfahrungspunkte umgewandelt wird. Dann stürmt er mit einem Mitspieler in ein Goblin-Portal und steckt sich darin die Taschen voll Gold und seinen Charakter voller Erfahrungspunkte.

Dieses Powerleveln macht schon beim Zuschauen im Video viel Spaß.

So könnt ihr das nachmachen

Wie geht das? Das Video kommentieren auf reddit und YouTube Spieler, die sich fragen, wie das funktioniert. Im Wesentlichen setzt Ariacilon auf Gold-Find-Gear und die Armschienen, die Gold in Erfahrungspunkte umwandeln.

Er trägt die Edelsteine Gabe des Sammlers und Juwel der Leichtigkeit. Dazu folgendes Gear:

Dazu wurde noch der Goldfind-Bonus mit Paragonpunkten aufs Maximum gebracht.

So geht es weiter: Im Video öffnet der Mitspieler von Ariacilon auf Qual 6 mit einem uralten Flechtring ein Goblinportal. Weil der Ring uralt ist, findet man dort mehr Goblins und damit auch mehr Gold.

Jetzt muss Ariacilon nur noch überall das Gold einsammeln und erhält dadurch viele Erfahrungspunkte. Wenn ihr das mit Stil machen wollt, nutzt ihr dieses coole Fledermaus-Pet zum Einsammeln des Goldes.

Ein paar weitere Erfahrungspunkte gibt es außerdem durch den legendären Edelstein, dem Juwel der Leichtigkeit, der dem Träger eine große Menge EP für das Töten von Monstern zuschreibt.

Und schon erreicht man in nur knapp einer Minute das Max-Level und kann sich starken Builds von der Tier-List in Season 20 widmen.

Doch das ist bei weiten noch nicht die schnellste Methode, um das höchste Level zu erreichen. Ein Spieler zeigte in Season 19, dass das wahnwitzig schnell geht. In nur einer Sekunde machte er den Sprung von Level 1 auf Level 70.