Wann endet Season 20 und wann beginnt Season 21 in Diablo 3? Wir zeigen euch, was wir bisher darüber wissen.

Was ist los bei Diablo 3? Gerade läuft noch Season 20 von Diablo 3. Die startete am 13. März 2020 und bringt ein cooles Thema für Kanais Würfel mit ins Spiel.

Spieler fragen sich jetzt schon, wie lange sie in dieser Season noch zocken können und wann das nächste Abenteuer starten wird. Obwohl es von Blizzard noch kein offizielles Start-Datum gibt, können wir schon mal einen groben Ausblick bieten.

Wann endet Season 20 von Diablo 3?

Das ist bekannt: Für gewöhnlich läuft eine Season von Diablo 3 für etwa 3 Monate. Das ist allerdings eine dynamische Angabe, die sich bei besonderen Umständen wie größeren Patches um ein paar Wochen nach vorn oder hinten verschieben kann.

Blizzard sagt dazu:

Wir geben keinen voraussichtlichen Zeitpunkt für das Ende von Saisons mehr bekannt. Allerdings sollten Saisons ungefähr drei Monate lang dauern (je nach Entwicklungsbedarf mal etwas länger, mal etwas kürzer) und wir werden euch auch in Zukunft mindestens zwei Wochen vor Ende einer Saison Bescheid geben. Quelle: Diablo3.com

Das wird spekuliert: Season 20 startete am 13. März. Die letztens Seasons endeten an einem Sonntag. Rechnen wir also grob mit 2 Wochen Toleranz, ergeben sich folgende mögliche Daten für das Ende von S20:

31. Mai 2020

7. Juni 2020

14. Juni 2020

21. Juni 2020

28. Juni 2020

Ihr habt also noch viel Zeit, euch die coole Fledermaus als Begleiter zu verdienen.

So liefen die letzten Seasons: Meist bleibt es beim 3-Monate-Plan von Blizzard. Mit wenigen Ausnahmen.

Season 19 startete am 22. November 2019 und lief bis zum 1. März 2020

Season 18 startete am 23. August und endete am 10. November

Season 17 startete am 17. Mai und endete am 18. August

Season 16 startete am 18. Januar und sollte eigentlich am 17. März enden. Doch sie endete erst am 12. Mai S16 wurde um 2 Monate verlängert



Wann könnte Season 21 starten?

Das wissen wir: Zwischen dem Ende einer alten und dem Start einer neuen Season liegen für gewöhnlich ein bis zwei Wochen. Die letzten Seasons (16, 17, 18 und 19) starteten alle an einem Freitag.

Das vermuten wir: Wir gehen aufgrund der letzten Seasons davon aus, dass auch Season 21 an einem Freitag starten wird. Und das etwa ein bis zwei Wochen nach Ende von Season 20.

Mögliche Termine wären dann:

5. Juni 2020

12. Juni 2020

19. Juni 2020

26. Juni 2020

3. Juli 2020

Doch bedenkt, dass das reine Spekulation ist und nur einen möglichen, groben Zeitraum aufzeigt, wann die neue Season beginnen könnte.

Was erwarten wir von Season 21? Die Entwickler von Diablo 3 verpassen gerade jeder Klasse ein neues Set. Davon profitierten bereits Mönche, Zauberer, Barbaren, Hexendoktoren und Kreuzritter. Eine Klasse geht in Season 20 deshalb besonders ab.

Ein neues Set für Dämonenjäger und Totenbeschwörer fehlt also noch. Gut möglich, dass Season 21 also zumindest eins dieser Sets ins Spiel bringen wird.