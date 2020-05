Diablo 3: Neuer Platz 1 in der Rangliste von S20, wer führt jetzt?

Lange Zeit führte der Hexendoktor die Rangliste von Season 20 in Diablo 3 an. Doch jetzt steht eine andere Klasse an der Spitze. So hat sich die Ladder verändert.

Was ist neu? In Diablo 3 ist gerade Season 20 aktiv. Die startete vor etwa 2 Monaten, am 13. März. Ein großer Hingucker der Season sind die 3 neuen Sets für Hexendoktoren, Barbaren und Zauberer. Der Hexendoktor profitierte stark von seiner Rüstung, die diese Klasse schnell nach oben in die Rangliste schoss.

Doch jetzt musste er das Zepter abgeben. In der Rangliste von Season 20 hat sich die Reihenfolge der Klassen verändert.

Die Rangliste von Season 20 in Diablo 3 – Stand Mai

So sieht es aktuell aus: Knapp 8 Wochen nach Start der Season rutschte der Hexendoktor herab auf den zweiten Platz. Die Führung übernahm nun der Kreuzritter – und zwar mit deutlichem Abstand. Der Zauberer liegt weiterhin abgeschlagen auf dem vorletzten Rang.

Als wir uns im April die Bestenliste angeschaut haben, führte der Hexendoktor noch.

Diese Daten der Bestenlisten stammen vom 15. Mai 2020 um 15:00 Uhr. Gewertet werden die Platzierungen der saisonalen Großen Nephalemportale im Softcore. Hinter den Platzierungen verlinken wir euch das Heldenprofil der Spieler, die die Bestzeiten aufgestellt haben.

Was fällt auf? Der Hexendoktor legte schon kurz nach Start von Season 20 einen beachtlichen Wettlauf mit den anderen Klassen hin. War der Witch-Doc in den letzten Seasons noch die schlechteste Klasse, wurde er schnell zur besten.

Doch die Kreuzritter saßen ihm im Verlauf der Season schon immer im Nacken. Sie konnten jetzt sogar noch überholen.

Es bleibt spannend, ob sich bis zum Ende von Season 20 in Diablo 3 nochmal etwas an der Reihenfolge und dem ersten Platz der Ladder ändert.

Seid ihr jetzt nochmal auf den Geschmack gekommen und wollt Platz 1 in der Rangliste zurückerkämpfen? Mit einem irren Speedrun zeigt ein Spieler, was im Hexendoktor von Diablo 3 nun steckt. Das könnte euch motivieren, die Greater Rifts zu grinden.