Diablo 3: Kurz nach Start von Season 23 – Wer führt die Ranglisten an?

Welche Klasse gewinnt gerade die Rangliste von Season 23 in Diablo 3? Wir werfen ein Blick darauf und schauen uns die aktuellen Gewinner und Verlierer an.

Was ist los in Diablo 3? Blizzards Hack’n’Slay startete am 2. April seine 23. Season. Im Vorfeld gab es einige Balance-Änderungen bei verschiedenen Klassen, mit denen die Spieler jetzt die Ranglisten stürmen.

Wir schauen jetzt nach knapp zweieinhalb Wochen in Season 23, welche Klassen gerade gut abschneiden und welche das Schlusslicht bilden.

Leaderboards in Season 23 – Wer liegt vorne?

Das haben wir geprüft: Für diesen Artikel haben wir uns die europäische Solo-Rangliste von Season 23 in Diablo 3 für Große Nephalemportale (Greater Rifts) angeschaut. Dabei geht es um Spieler, die im Softcore-Modus spielen (nicht Hardcore).

Der Stand der Rangliste ist vom 14. April 2021 um 14:10 Uhr (via diablo3.com). In den nächsten Tagen werden sich die Meilensteine der Spieler noch weiter nach oben anpassen. Möglicherweise verschiebt sich in Zukunft auch noch das Ranking der einzelnen Klassen.

Hinter den Zeiten verlinken wir euch die jeweiligen Heldenprofile, damit ihr die Charaktere der Spieler betrachten könnt. Bedenkt, dass das aktuell ausgerüstete Equipment nicht dem entsprechen muss, mit dem die Rekordzeit aufgestellt wurde.

Wir haben euch die Zeiten in einer Grafik festgehalten:

Das fällt auf: Die aktuelle Übersicht der Rangliste gibt in etwa das wieder, was uns schon die Tier List zu Season 23 in Diablo 3 prophezeite. Zauberer haben nach den Set-Änderungen beim Feuervogel gerade viel Potenzial, die Kreuzritter sind weiterhin stabil und Totenbeschwörer haben mit der Maskerade des brennenden Karnevals gerade gute Chancen, an der Spitze der Rangliste zu bleiben.

So geht es weiter

Das wird passieren: In den nächsten Wochen werden Spieler weiter Diablo 3 spielen und dadurch gleichzeitig ihre Paragonlevel erhöhen. Durch das Skillen der Paragon-Stufen werden die Charaktere noch stärker, was auf langer Sicht zu noch besseren Ergebnissen in den Großen Nephalemportalen führt.

Hier auf MeinMMO werden wir regelmäßig in die Rangliste von Season 23 in Diablo 3 schauen und darüber berichten, wenn sich etwas Besonderes verändert.

Eure Lieblingsklassen in Season 23 im Ranking von beliebt bis unbeliebt