Ihr könnt Diablo 2: Resurrected jetzt mit Mods besser machen – Aber auf eigene Gefahr

Die entpackten Dateien müssen dann in die entsprechenden Ordner verfrachten. Die findet ihr in der Regel unter: „[…]\Diablo II Resurrected\Data\“. Wohin die Dateien genau müssen, steht in der Beschreibung der Mods.

Besonders spannend sieht allerdings Better SP aus – ihr findet die Mod auf ModDB . Better SP bringt umfassende Verbesserungen für den Solo-Modus mit, wie etwa:

In den Nutzungsbestimmungen von Blizzard ist Software von Drittanbietern im Regelfall verboten. Mods fallen unter Umständen unter diese Regelung und können euch einen Bann einhandeln.Es hieß zwar schon früher, dass Mods für Diablo 2: Resurrected erlaubt und gefördert werden sollen, aber einige Anbieter wurden im Vorfeld schon gewarnt . Die Nutzung erfolgt also auf eigene Gefahr.

Was sind das für Mods? Mit Modifikationen, kurz Mods, lassen sich alle möglichen Features eines Spiels verändern. In Diablo 2 bedeutet das etwa: Die Drop-Rate von Items anpassen, die Eigenschaften von Gegnern verändern oder sogar neue Rezepte für den horadrischen Würfel erschaffen.

