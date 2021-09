Spieler meckern, sie können Diablo 2 nicht spielen – Fix kommt

Wie steht es um Diablo 2? Das Remaster tut ziemlich genau das, was die meisten Fans erwartet haben: Es bringt neues Licht in ein altes Spiel, verändert aber nicht viel – auch wenn es durchaus ein paar Änderungen gibt .

„Das Team glaubt, einen potentiellen Fix zu haben, aber der geht über AVX hinaus. Er könnte Einfluss auf alle Nutzer haben […] Während CPUs ohne AVX unter unseren Mindestanforderungen liegen, wollen wir sicherstellen, dass so viele Leute wie möglich spielen können. Setups ohne AVX funktionierten in der Beta. Als wir das Spiel optimiert haben, fügten wir versehentlich die AVX als Voraussetzung hinzu.“

Woher kommt das Problem? Als Ursache wurde offenbar die AVX-Technologie ausgemacht – ein Protokoll, welches in so gut wie allen Prozessoren seit 2011 zum Einsatz kommt. In den originalen Anforderungen von Diablo 2 (aus dem Jahr 2000) war AVX noch keine Voraussetzung.

