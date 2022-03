Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 04.03.

Heute trifft in Destiny 2 wieder der Händler Xur ein. Er verkauft den Spielern exotische Items und das im Auftrag der Neun. MeinMMO empfiehlt einen Besuch und verrät euch, was er am ersten Wochenende im März anbietet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Thronwelt ist derzeit das Top-Landeziel aller Hüter. Die dort versteckten Geheimnisse und Quests sorgen dafür, dass die Spieler in Savathuns Vorgarten besonders gerne unterwegs sind. Das macht umso mehr Spaß, wenn ein Mod alles zum platzen bringt.

Wer wissen will, wie es um Savathun und den Zeugen weitergeht, der sollte zudem dieses Wochenende einen Blick auf den Raid-Start werfen. Auch wenn Bungie einige Items dafür gesperrt hat, werden die Hüter ein weiteres Geheimnis im Raid „Der Schwur des Schülers“ lüften. Los geht es am 05.03., also Samstag, um 19 Uhr.

Viele Hüter sind übrigens rasend schnell durch die Inhalte gerauscht und haben dafür auch ohne Skrupel Spielfehler ausgenutzt. Auch Content-Creator haben, mit Blick auf ihre Klicks, dafür gesorgt, dass sich diese Exploits rasend schnell verbreiten konnten.

Alle Infos zu Xur am 04. März 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur schaut jeden Freitag bei Destiny 2 vorbei und das pünktlich um 18.00 Uhr. Sein Angebot umfasst Exotics und so unterstützt er euch, damit ihr eure exotische Sammlung vervollständigen könnt. Dienstags um 18.00 Uhr packt er dann wieder zusammen und chillt bis nächste Woche.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Wo genau Xur landet, weiß keiner. Er hat merkwürdige Karten und Routen und inzwischen glauben wir, er lässt das Schicksal entscheiden, wo er landet. Dieses Mal wartet er im Turmhangar auf euch. Seine Position haben wir euch der Karte markiert.

Turm ist im Turm und erwartet euch.

Xurs Inventar vom 04.03 – 08.03 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Das ist, bis zum 08.03., sein aktuelles Angebot.

Waffe: Unbarmherzig – Solar-Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Einäugige Maske – Leere-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +7

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +10

Gesamt: 48

Jäger: Versiegelte Ahamkara-Griffe – Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +2

Stärke: +16

Gesamt: 48

Warlock: Fluchtkünstler – Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +7

Erholung: +11

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Seltene Rüstung: Als legendäres Rüstungs-Set hat Xur das „Anti-Vernichtungs-Set“ dabei.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Xurs Angebot vom 04.03.- 08.03.

Schaut auch bei Nexxoss-Gaming rein. Er zeigt euch alle Items nochmal genauer und sagt euch, was sich besonders lohnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So verändert sich Xurs Angebot in Witch Queen

Anstatt Exotics aus den entfernten Season-Missionen dem „Denkmal der Verlorenen Lichter“ hinzuzufügen, werden die Waffen seit dem Start der neuen Erweiterung Witch Queen jedes Wochenende in Xurs Inventar auftauchen.

Xur wird euch einen einzigartigen Roll für die Exotics „Falkenmond“ und „Erzählung eines Toten“ anbieten, die von allen Spielern, die Jenseits des Lichts besitzen, gekauft werden können. Welche Perks er dann anbietet, werden wir euch zukünftig ebenfalls verraten.

Ihr wollt die Waffen? Dann kostet sie euch:

1 Aszendenten-Bruchstück

1 Exotischer Code

125.000 Glimmer

200 Legendäre Bruchstücke

Der Platz für die Elite – Der Leuchtturm

Prüfungen von Osiris erst wieder ab 11. März

Für alle Fans der Trials gibt es jedoch auch dieses Wochenende keine Neuigkeiten. Der 14. Heilige kümmert sich weiterhin um Osiris und deswegen finden wohl auch keine Prüfungen von Osiris statt. Genug Zeit also, euren „Ungebrochen“-Titel im normalen Schmelztiegel zu vergolden.

Wann kommen die Trials zurück? Wie der Community-Manager dmg04 auf Twitter mitteilte, kehren die Trials erst am 11. März wieder zurück. Das soll den Spielern Zeit geben, die Witch-Queen-Kampagne durchzuspielen und einige Powerlevel gutzumachen.

Seid ihr bereits startklar für den Raid? Oder schaut ihr euch das Worlds-First-Spektakel lieber aus der Ferne an? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.