Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 22.12.

Inmitten der festlichen Lichter und verschneiten Landschaften in Destiny 2 gibt es einen ganz besonderen wöchentlichen Besucher, der die Hüter mit exotischen Geschenken beglückt – Xur, der mysteriöse Agent der Neun. Auch in dieser festlichen Jahreszeit bringt er euch exotische Waren.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Für Bungie ging es diese Woche in die Winterpause. Der Entwickler ist nur noch im Hintergrund da, um bei Fehlern und Problemen einzugreifen. Der wöchentliche Blog wird also erst ab dem 16. Januar wieder erscheinen.

In Destiny 2 drehte sich für die Hüter diese Woche jedoch fast alles um gute Waffen.

In diesen Dungeon müsst ihr, wenn ihr den neuen Raketenpistolen-Waffentyp haben wollt:

Alle Infos zu Xur am 22. Dezember 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: in der Europäischen Todeszone, also fliegt zur Gewundenen Bucht

Xur ist in der ETZ, Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 22. bis 26.12. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er nur noch in Season 23 gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 22. bis 26.12.

Waffe: Kaltherz – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Himmlischer Nachtfalke – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +8

Erholung: +16

Disziplin: +10

Intellekt: +19

Stärke: +2

Gesamt: 66

Titan: Synthozeps – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +3

Erholung: +21

Disziplin: +12

Intellekt: +10

Stärke: +10

Gesamt: 68

Warlock: Felwinters Helm – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +15

Erholung: +10

Disziplin: +2

Intellekt: +16

Stärke: +14

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: „Kairos Funktion“-Set, das Merkur-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Schnappschussvisier .

Prüfungen von Osiris vom 22. – 26.12. – Maps, Waffe und Infos

Auch diese ikonische Rüstung bekommt ihr in den Trials

Über Weihnachten könnt ihr zudem die Trials, also die Prüfungen von Osiris, zocken, um euch vom leckeren Essen, den Plätzchen und dem familiären Zusammensein zu erholen. Also schaut beim 14. Heiligen vorbei.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 26. Dezember um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Kernschmelze

Kernschmelze, die Clovis Bray Map im PvP

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 26. Dezember um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Igneous Hammer

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 22. Dezember 2023, um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 26. Dezember 2023, um 18:00 Uhr.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Dazu gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Im Namen der Destiny-Redaktion von MeinMMO möchten wir allen tapferen Hütern da draußen natürlich noch eine besinnliche Zeit wünschen. Möge eure Zeit in der Welt von Destiny 2 von warmen Begegnungen, epischen Schlachten und besonderen Geschenken erfüllt sein. So, wie es bei diesem Hüter der Fall war: Freundschaft in Destiny 2 führt zu unerwartetem Glück: „Hat im Alleingang mein Leben verändert“