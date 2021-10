Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 22.10.

Es ist Freitag und das bedeutet in Destiny 2: Es ist Xur-Day. Zum täglichen Reset am Freitag, dem 22. Oktober, öffnet Xur wieder seinen Destiny-Schnäppchen-Shop, um euch Exos, Waffen und Rüstungen zu verkaufen. Was genau das sein wird, erfahrt ihr wie immer bei MeinMMO.

Was ist diese Woche passiert? Habt ihr das Flüstern in der Dunkelheit gehört? Wenn nicht, dann war das sicher nur das Krabbeln der Stachelschreck-Sparrows, die mit ihren haarigen, saftigen, langen Beinen in der Open World auf ahnungslose Hüter zukriechen. Falls ihr euch dieses schicke Haustier noch nicht gegönnt habt, könnt ihr das bis Dienstag, 19:00 Uhr nachholen. Der exotische Sparrow kostet auch nur Glanzstaub.

Für die Trials of Osiris gab es diese Woche auch gute Neuigkeiten. Sie starten heute mit dem von der Community erhofften Freelance-Mode. Bungie will sehen, wie euch das gefällt und dann darüber nachdenken, ob der Modus dauerhaft integriert wird.

Diese Woche gab es jedoch ordentlich Diskussionsstoff für die Destiny-2-Spieler, als Bungie ein Preisschild an seine zukünftigen Dungeons geklebt hat. Was genau das für den Kauf einer Erweiterung bedeutet, haben wir für euch zusammengefasst:

Alle Infos zu Xur am 22. Oktober 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur fährt bestimmt auch “Stachelschreck” und ist deswegen pünktlich um 19.00 Uhr in Destiny 2 angekommen. Er chillt noch bis Dienstag, 26.10 zum Weekly Reset um 19.00 Uhr und freut sich auf euren Besuch.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Trefft Xur auf Nessus im Gebiet “Wächtergrab”. Dort wartet er auf dem großen Baum auf euch.

Falls ihr den Weg dorthin nicht kennt, könnt ihr euch das Video von Nexxoss Gaming ansehen. Er wirft auch gleich einen Blick auf Xurs Angebot und analysiert die Perks für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Xurs Inventar vom 22.10. bis zum 26.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer hat Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen mit. Das ist sein aktuelles Angebot:

Waffe: Graviton-Lanze – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Treueschwur für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +6

Erholung: +17

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +16

Gesamt: 63

Titan: Ursa Furiosa für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +21

Belastbarkeit: +8

Erholung: +2

Disziplin: +13

Intellekt: +9

Stärke: +8

Gesamt: 61

Warlock: Lunafaktur-Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +20

Belastbarkeit: +3

Erholung: +11

Disziplin: +10

Intellekt: +8

Stärke: +13

Gesamt: 65

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Xurs Angebot am 22.10.2021 im Überblick

Die Trials-Labore (Prüfungen von Osiris) am 22.10.

Welche Map ist diese Woche dran? Diese Woche kämpft ihr auf dem Mond in “Der Kessel”.

Die Trials-Map dieses Wochenende: „Der Kessel“ auf dem Mond.

Euren Loot bekommt ihr in den Trials of Osiris inzwischen übrigens nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

7 Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Dieses Wochenende bekommt ihr als Belohnung für euren makellosen Run das Solar-Schwert “Solas Narbe“. Zudem gibt es doppelten Ruf, sodass ihr schneller levelt und Rüstungsdrops haben höhere Chancen auf bessere Stat-Werte.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten genau um Punkt 19.00 Uhr. Dieses Mal, wie schon erwähnt, mit dem Freelance Modus über “Prüfungen-Labor”. Wird das PvP-Event an diesem Test-Wochenende gut besucht, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Bungie Freelance als dauerhafte Option für die Trials in Erwägung zieht.



Seid ihr dieses Wochenende wieder mit dabei, um vom Ruf-Boost zu profitieren oder den Solospieler-Modus endlich ohne feste Teams unsicher machen zu können? Oder genießt ihr das Wochenende in Destiny 2 lieber in einer herausfordernden Spitzenreiter-Dämmerung auf der Exodus-Black?