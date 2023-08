Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 18.08.

Die Woche in Destiny 2 neigt sich dem Ende zu, und während Hüter sich auf die neue Season vorbereiten, bahnt sich in Season 21 ein letztes Mal die geheimnisvolle und schattenhafte Präsenz von Xur, dem exotischen Händler, an.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bevor euch Xur wieder in seine Ecke des Universums von Destiny 2 mit neuen Angeboten lockt, werfen wir einen Blick in die vergangene Woche. Und da ist einiges passiert.

Der ehemalig größte Destiny-Streamer Luis “Lachegga” wurde wegen seiner Verstöße gegen die Bungie-Verhaltensregeln dauerhaft gebannt. Unser Autor Schuhmann sagt: Dieser Hass und die Toxizität in der Community von Luis sind einfach nicht okay, weil selbst Leute, die mitbekommen haben, wie er anderen den Tod wünscht, applaudieren.

Auch andere Streamer machen ihre Witze – allerdings diskutieren sie nur darüber, ob ein Boss in Destiny 2 einfach zu viel Leben hat oder ob die Spieler nur nicht wissen, wie man das spielt.

So mancher Spieler in Destiny 2 hat jedoch eine Waffe entdeckt, die gerade das beste an Lightfall ist und jagt lieber dieser nach.

Am Dienstag steht dann das große Destiny 2 Showcase an und das wird äußerst spannend. Auch weil viele Hüter mit gemischten Gefühlen und Skepsis in die Zukunft des Loot-Shooters blicken. Einen ersten Teaser findet ihr in unserem Hub zu “Die Finale Form”.

Mit dem Blick nach vorn haben wir euch zudem einen Ausblick in die neue Season 22, die am kommenden Dienstag den 22. August startet, zusammengestellt und sagen euch, was da nach aktuellen Stand alles drin steckt.

Alle Infos zu Xur am 18. August 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Xur wird heute wieder seinen Job in Destiny 2 antreten und euch schnell erhältliche, exotische Gegenstände verkaufen.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur bevorzugt abgelegene Orte, um seine exotische Ware zu präsentieren. Seine genaue Position bleibt jedoch stets ein gut gehütetes Geheimnis bis zum wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr. Doch keine Sorge, die Destiny-Redaktion ist ihm jeden Freitag auf den Fersen und enthüllt, wo er zu finden ist.

Hier befindet sich Xur: Nessus im Wächtergrab auf dem großen Baum

Xurs Inventar vom 18. – 22.08. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur präsentiert eine umfassende Palette an exotischen Waffen und Rüstungen. Diese einzigartigen Gegenstände verleihen den Hütern starke Extra-Fähigkeiten, die ihnen im Kampf einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Seine Waren wechseln wöchentlich, wodurch sein Angebot immer wieder eine kleine Überraschung ist. Wir listen euch jedoch sein Angebot auf, damit ihr schnell informiert seid.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 18. – 22.08.

Waffe: D.A.R.C.I. – Scharfschützengewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: ACD/0 Rückkopplungshindernis – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +4

Erholung: +19

Disziplin: +2

Intellekt: +12

Stärke: +18

Gesamt: 65

Jäger: Ahamkaras Rückgrat – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +11

Erholung: +16

Disziplin: +13

Intellekt: +7

Stärke: +10

Gesamt: 63

Warlock: Apotheose Schleier – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +3

Erholung: +29

Disziplin: +2

Intellekt: +19

Stärke: +10

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungs-Set: “Hauer Loyalitäts”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur seit ein paar Seasons auch jede Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Bewegliche Zielscheibe

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Aller guten Dinge sind Vier

Prüfungen von Osiris vom 18. – 22.08. – Maps, Waffe und Infos

Die makellosesten Hüter findet man im PvP bei den Prüfungen von Osiris. Diese Endgame-Herausforderung bietet intensive 3-gegen-3-Kämpfe, bei denen nur die Wagemutigsten und Geschicktesten die Meister-Belohnungen auf dem Leuchtturm abholen können.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 22. August aktiv.

Diese Maps rotieren diese Woche: Altar der Flammen, Wurmhafen und Innenstadt

PvP-Map “Wurmhafen” PvP-Map “Innenstadt” PvP-Map “Alter der Flammen”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 22. August, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die Glefe “Unerwartete Rückkehr”

Erspielt diese Woche die Meisterversion der Glefe “Unerwartete Rückkehr”

Fokussiert euch den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen übrigens auch gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 18. August 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 22. August 2023 um 19:00 Uhr.

Besonders Nahkampfstark könnte in Season 22 von Destiny 2 dieser neue Katalysator werden:

Eine Waffe bekommt das aufwendigste Upgrade, das Destiny 2 je erstellt hat, macht bösen Nahkampfschaden