Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 14.07.

Xur, der mysteriöse Destiny-2-Händler aus den Tiefen des Universums, ist eine faszinierende Figur. Sein Auftauchen erregt stets Aufmerksamkeit und lockt zahlreiche Spieler zu ihm, denn er verkauft Exos gegen Ingame-Währung.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Es war eine turbulente Woche in Destiny 2, die an allen Fronten viel Wirbel verursacht hat. Destiny 2 widerlegt mit seinen weiterhin soliden Spielerzahlen, in Anbetracht einer ruhigeren Season 21, die Spekulationen der Community, dass das Spiel bereits inhaltlich und technisch ausgereizt sei.

Kurz darauf konnte Bungie einen Sieg über einen Mann erringen, der den ehemaligen Community-Manager hart zugesetzt und ihn sowie seine Familie bedroht hatte.

In dem nun entschiedenen Gerichtsverfahren wurde er zu fast 500.000 $ verurteilt, was deutlich machte, dass das Belästigen und Bedrohen von Entwicklern und Mitarbeitern ernsthafte Konsequenzen haben kann.

Und mancher musste sich fragen, was mit der Destiny-2-Community nicht stimmt, als eine Spielerin von ihren schockierenden Erfahrungen mit anderen Spielern berichtete:

Destiny 2 Spielerin wird wegen Kleinigkeit so hart beleidigt, dass sie eine Pause einlegen muss

Alle Infos zu Xur am 14. Juli 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur wird sich in der Regel an einem öffentlichen Ort in Destiny 2 aufhalten, der jede Woche wechselt. Die Hüter müssen ihn zum Shoppen also erst finden. MeinMMO postet euch jedoch stets kurz nach seinem Auftauchen den genauen Standort und was er im Angebot hat.

Hier befindet sich Xur: Europäische Todeszone, Landeort: Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 14. – 18.07. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur, der kosmische Verkäufer mit Hang zum Mysteriösen, kehrt mit einem verführerischen Angebot an exotischen Schätzen zurück. MeinMMO zeigt euch, was er zu bieten hat. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es euch gefällt.

Das ist Xurs Angebot an diesem Wochenende

Xurs Inventar vom 14. – 18.07.

Waffe: Schwingen der Wachsamkeit – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: EUnüberwindbare Schädelfest – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +11

Erholung: +11

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +15

Gesamt: 62

Jäger: Fr0st-EE5 – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +6

Erholung: +25

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +15

Gesamt: 66

Warlock: Krone der Stürme – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +19

Belastbarkeit: +6

Erholung: +8

Disziplin: +2

Intellekt: +15

Stärke: +15

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungsset: Gensym-Ritter-Rüstung von IO/ Asher Mir

Außerdem findet ihr im Angebot von Xur in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Überschuss”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Aller guten Dinge sind Vier”

Letztes Eisenbanner in Season 21

Alte Eisenbanner-Rüstungen können nun auch fokussiert werden

Darum gehts im Eisenbanner: Diese Woche ist die letzte Chance sich in Season 21 nochmal ins Eisenbanner zu stürzen und um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Anders als im PvP-Endgame, den “Prüfungen von Osiris” geht es im Eisenbanner jedoch nicht ums Gewinnen um jeden Preis, sondern auch um den Spaß an der Sache.

Es erfordert Geschick, Strategie und vor allem Teamwork. Denn wer alleine kämpft, wird schnell merken, dass man schlechtere Chance hat gegen zusammenspielende Gegner. Also schnappt euch eure Lieblingswaffe, heult im Rudel und zeigt allen, wer der wahre Herrscher des Eisenbanners ist.

Diesen Loot gibts im Eisenbanner: Im Eisenbanner können sich die Hüter viele Waffen verdienen und auch fokussieren.

Der Leere-Granatwerfer “Rabenschwarm” mit Schnellfeuergehäuse. Mit Spitzgranaten ein Garant für hohe Schadenszahlen. Alle anderen Perks sind hilfreich, aber kein “must have”.

Zudem das Strang-Fusionsgewehr “Druckdichte Präzision” mit adaptivem Gehäuse.

Beide Waffen gibt es mit dem Ursprungsperk „Schleichender Wolf“. Bei niedriger Gesundheit und erzielten Todesstöße gegen Hüter bekommt ihr ein verbessertes Radar und werdet aus dem gegnerischen Radar entfernt.

Nach eurem Besuch bei Xur könnt ihr dann auch noch den Katalysator für die neueste Exo-Waffe in Destiny 2 holen:

Destiny 2: So angelt ihr euch das neue exotische Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“ in Season 21