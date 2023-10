Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 13.10.

Am heutigen Freitag, dem 13., wird Xur in Destiny 2 eintreffen. Er hat wie immer frische Exo-Angebote im Gepäck. Doch ob er sein Angebot vom letzten Wochenende noch toppen kann, das erfahrt ihr wie immer von der Destiny-Redaktion auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Nachdem die Story in Season 22 abgeschlossen war, galt es in Season 22 Destiny 2 noch eine letzte Karte im Deck der Prophezeiung zu finden. Dieses Rätsel haben die Spieler jedoch in dieser Woche gelöst.

Allerdings berichteten die Hüter diese Woche auch davon, dass es in Destiny 2 schon viel zu lange eine Klassengesellschaft gibt und man in manchen Situationen oder Clans nur gut genug für den Einsatztrupp ist, wenn man auch die aktuelle Meta spielt.

Während die Nicht-Meta-Spieler nur mit einer schlechten Erfahrung zurückblieben, gab es jedoch für einige von Bungie zu Unrecht Verbannte dagegen ein Happy End. Sie wurden mit einem kleinen Obolus wegen eines Systemfehlers entlohnt.

In der kommenden Woche geht es dann direkt ins Halloween-Event 2023, wo euch Bungie einen neuen schwarzen Leder-Shader als Karotte vor die Nase hängt. Der Shader hat allerdings gleich mehrere Haken.

Alle Infos zu Xur am 13. Oktober 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter von nah und fern können exotische Gegenstände bei ihm shoppen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur ein Ereignis. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs Locations an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch seinen Standort zuverlässig.

Hier befindet sich Xur: Nessus, im Landegebiet Wächtergrab

Xurs Inventar vom 13. – 17.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 13. – 17.10.

Waffe: Lord der Wölfe – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Eine Unüberwindbare Schädelfeste – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +3

Erholung: +25

Disziplin: +8

Intellekt: +7

Stärke: +15

Gesamt: 65

Jäger: Gwisin Panzerweste – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +16

Erholung: +7

Disziplin: +2

Intellekt: +11

Stärke: +15

Gesamt: 63

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +8

Erholung: +16

Disziplin: +10

Intellekt: +16

Stärke: +6

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungs-Set: “Pfadfinder”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Messucher.

Eisenbanner statt Prüfungen von Osiris

Das passiert am Wochenende im PvP: Da das Eisenbanner diese Woche am Start ist finden keine Prüfungen von Osiris statt. Die PvP-Schwitzer können also bei Lord Saladin zeigen, was sie können.

Diese Modus ist im Eisenbanner: Eruption

