Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 13.05.

Bei Destiny 2 gibt es einen NPC, den man kennen muss: Xur. Er ist der weltbeste Exotic-Händler diesseits des Sonnensystems mit einem wuseligen Spaghettigesicht. Jeden Freitag fliegt er pünktlich um 19 Uhr ein und eröffnet seinen Laden mit exotischen Items. Wenn ihr also schnell eure Sammlung und Exos vervollständigen wollt, ist ein Besuch bei ihm Pflicht. MeinMMO sagt euch, wo ihr ihn findet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Derzeit kämpfen die Spieler in Destiny 2 einen freundschaftlichen Klassenkampf. Dieser wurde jedoch bereits zum Start unfair ausgenutzt, um ein besonderes Emblem zu ergattern. Wer rasch zu den besten 10 % der Hüter gehören wollte, nutzte einen lächerlichen Trick aus, den Bungie selbst eingebaut hat. Als der Entwickler dann einschritt, um die Fairness wiederherzustellen und die Hüterspiele-Regeln änderte, hatte es keine Konsequenzen für Spieler, die den Trick für irre hohe Punktzahlen ausnutzten.

Darüber hinaus hat Bungie Veränderungen beim angestaubten Eisenbanner angekündigt. Ein neuer-alter Modus soll mit frischem Wind den Staub wegblasen. Dazu wird in der kommenden Season 17 eine neue PvP-Map eingeführt, die in Savathuns Thronwelt liegt. Unser Destiny-2-Autor und PvP-Kenner Christos Tsogos ist sich jedoch nicht sicher, ob der aufgefrischte Rift-Modus ausreicht, die PvP-Spieler zu besänftigen.

Lord Shaxx, Ana Bray und der 14. Heilige bei einer Besprechung der Vorhut.

Alle Infos zu Xur am 13. Mai 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Da Xur sehr pünktlich ist könnt ihr seine Ankunft jeden Freitag um 19 Uhr erwarten. Allerdings müsst ihr auch Materialien mitbringen, denn die Waren sind günstig, aber nicht umsonst.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: MeinMMO begibt sich jeden Freitag auf die Spur von Xur und stöbert ihn für euch auf. Heute befindet sich der mysteriöse Händler in der Europäischen Todeszone, Gewundene Bucht. Schaut auf die Karte, der grüne Pfeil markiert seine genaue Position:

Xurs Inventar vom 13.05. –17.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Grundsätzlich ist Xur ein Exotic-Händler für Waffe und Rüstungen. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm shoppen. Diese Woche umfasst sein Angebot:

Waffe: Zerberus+1 – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +17

Erholung: +3

Disziplin: +2

Intellekt: +18

Stärke: +10

Gesamt: 63

Jäger: Graviton-Buße – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +13

Erholung: +10

Disziplin: +20

Intellekt: +2

Stärke: +11

Gesamt: 63

Warlock: Nezareks Sünde – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +19

Disziplin: +20

Intellekt: +6

Stärke: +2

Gesamt: 60

Xurs Angebot vom 13.05.

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Mörderischer Wind“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Bewegliche Zielscheibe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Keine Trials – Nutzt das letzte Eisenbanner der Season 16

Momentan ist Kabal-Kaiserin Caiatl Lord Saladins „Vorgesetzter“.

Was ist mit den Trials los? Diese Woche ist das Eisenbanner-Event ein letztes Mal aktiv und das bedeutet es finden leider keine Trials statt. Ihr müsst also das Eisenbanner nutzen und dort auf die Jagd gehen. Damit möchte Bungie dafür sorgen, dass sich die beiden Aktivitäten nicht gegenseitig die Kundschaft vergraulen.

Da es das letzte Eisenbanner ist und in der kommenden Season 17 eine Auffrischung des Events ansteht, solltet ihr alle eure gebunkerten Eisenbanner-Tokens bis zum 17.05. bei Lord Saladin einlösen.

Destiny 2 warnt Spieler – Ihr solltet unbedingt eure Eisenbanner-Token einlösen

Warum ist dieser Hinweis so wichtig? In der Vergangenheit hat Bungie mehreren NPC-Händlern ein neues Rufrangsystem verpasst, um Spielern direktere Wege zu bieten, ihren Loot abzugreifen. Statt Aktivitäten-Tokens zu sammeln, levelt man in Zukunft automatisch und erhält so fürs Spielen der jeweiligen Playlist seine Reputation.

Diese und weitere Änderungen werden in Season 17 dann auch für das Eisenbanner kommen. Löst eure Tokens also bis spätestens dienstags, den 17. Mai, um 19 Uhr ein, sonst sind sie wertlos.

Was sagt ihr zum Angebot von Xur? Lohnt es sich diese Woche für euch? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und verratet uns doch, was Xur unbedingt noch in seinem Sortiment anbieten sollte.