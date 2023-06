Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 09.06

Es ist Freitag und das bedeutet in Destiny 2 eine neue „Xur-prise“ des bekannten Exo-Händlers. Seine exotischen Angebote sind vielleicht trockener wie Vex-Humor. Aber schnappt euch trotzdem euren Sparrow und schaut für ein galaktisches Shopping-Abenteuer bei ihm vorbei. MeinMMO sagt euch, wo ihr ihn findet und was er im Angebot hat.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Während die Season 21 in Destiny 2 entspannt dahinplätschert, machten diese Woche vor allem nervige Fehlercodes das Spielerlebnis zunichte.

Bereits zum Weekly-Reset am Dienstag schmiss es die Spieler aus den Aktivitäten und Bungie kündigte eine Untersuchung der Probleme an.

Dies endete am gestrigen Donnerstag, der in einigen Teilen Deutschlands ein Feiertag war, mit einer zweifachen Notfallwartung und einem Tag voller Fehlercodes.

Die Kritik der Spieler war groß. Von „die Server sind am Ende“ bis „kriegt eurer Spiel endlich in den Griff“ war alles dabei. Der bekannte Destiny-Streamer Datto stellte dazu aber eine Sache klar:

[…] Du solltest nicht so tun, als wüsstest du, wie man das Spiel/ Server-Problem löst, verdammt noch mal! stellte Datto auf Twitter klar

Mittlerweile ist Destiny 2 wieder online. Nun steht man jedoch vor der Herausforderung, in den Tauchgängen mit Spielersuche seine Teamkollegen dazu zu bringen, mit einer Kugel zu interagieren, damit alle den besten Loot bekommen.

Das ist allerdings nicht einfach, denn viele Destiny-Spieler scheinen ahnungslos oder haben einfach keine Lust auf die harte Herausforderung:

Alle Infos zu Xur am 09. Juni 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO postet euch jeden Freitag seinen Standort.

Hier befindet sich Xur: Auf Nessus am Landepunkt “Wächtergrab”

Das Wächtergrab auf Nessus

Xurs Inventar vom 09.06 – 13.06. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur, der kosmische Verkäufer mit einem Hang zum Geheimnisvollen, kehrt zurück, als wäre er der Captain der Sparrow-Flotte! Mit seinem verführerischen Angebot an exotischen Schätzen ist er bereit, die Hüter in Destiny 2 zu überraschen. Allerdings unterliegt seine Ware nicht seinem Willen.

MeinMMO zeigt euch, was er so alles anbietet. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es euch zusagt.

Das hat Xur dieses Wochenende dabei

Xurs Angebot am 09. Juni bis 13. Juni

Waffe: Graviton Lanze, Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wappen von Alpha Lupi – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +11

Erholung: +7

Disziplin: +20

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 67

Jäger: Orpheus Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +10

Erholung: +10

Disziplin: +9

Intellekt: +12

Stärke: +9

Gesamt: 63

Warlock: Klauen des Ahamkara – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +12

Erholung: +13

Disziplin: +9

Intellekt: +7

Stärke: +14

Gesamt: 65

Legendäres Rüstungs-Set: “Kairos-Funktions”-Set

NexxossGaming zeigt euch das Angebot im Video:

Außerdem findet ihr im Angebot von Xur in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC)

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC)

Der 14. Heilige will euch im PvP-Endgame sehen

Erst schießen, dann fragen

Da diese Woche am Dienstag auch das Eisenbanner endete und der Eiserne Wolf Saladin sich nun wieder bei Caiatl den Rücken kraulen lässt können die Trials durchstarten.

Der 14. Heilige steht bereit, um eure Nerven zu strapazieren und euch in den Prüfungen von Osiris auf die Probe zu stellen. Macht euch also bereit für ein Feuerwerk an Frust, Flüchen und möglicherweise ein paar epischen Triumphmomenten.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf der Map: Burnout

Die PvP-Karte “Burnout”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Für einen makellosen Lauf zum Leuchtturm erwartet euch nicht nur ein besonderes Emblem. Auch eine ganz spezielle Waffe, die ihr für 7 Siege bekommt, droppt als exklusive Meister-Version. Ihr könnt sie bis zum kommenden Dienstag, 13. Juni, um 19:00 Uhr erspielen.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Die Glefe “Unerwartete Rückkehr”

Die Arkus-Glefe “Unerwartete Rückkehr”

Fokussiert euch das, was ihr haben wollt: Durch das Fokussierungs-System können sich die Spieler auch alte Rüstungen und Waffen der Trials fokussieren, die sie haben wollen oder die ihnen noch fehlen.

Eure erspielten Prüfungs-Engramme könnt ihr dazu beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Außerdem hat Bungie für Season 21 den „Pass der Gnade“ verändert.

Der „Pass der Gnade“ verzeiht nun 2 Niederlagen, wenn man in der Woche noch nicht makellos war.

Erreicht man makellos beim Zurücksetzen des Passes, wird wieder eine einzelne Niederlage auf jedem Pass verziehen.

Dadurch bekommen alle eine bessere Chance, jede Woche zum ersten Mal makellos zu werden, und für diejenigen, die makellos werden können, ohne auf beide Verschonungen zurückgreifen zu müssen, gibt es zusätzliche Möglichkeiten, um zusätzliche Prämien zu erspielen, während ihr erster Pass makellos bleibt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 09. Juni 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 13. Juni 2023 um 19:00 Uhr.

Welches Exotische oder andere Ware würdet ihr sofort bei Xur einkaufen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was Xur euch bieten müsste, damit ihr sofort zu ihm fliegt. Wir sind gespannt.

Bis dahin sagen wir euch, von welchen Items ihr in Destiny 2 die Finger lassen solltet:

