Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 08.12.

Auch in der Eisenbannerwoche ist Xur in Destiny 2 am Start. MeinMMO sagt euch, wie sein Angebot aussieht, wo ihr ihn findet und ob es sich lohnt.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Inmitten der Wirren bei Bungie, wo Übernahmesorgen und interne Spannungen brodeln, kämpft Destiny 2 zusätzlich mit der Cheater-Plage im PvP.

Für die Hüter stellte sich diese Woche zusätzlich die Frage, was eine vollständige Übernahme durch Sony für den Loot-Shooter bedeutet? Rettung oder Exodus? Hier sind 3 mögliche Szenarien, die dann eintreten könnten.

Wer jedoch nicht über diese schicksalhafte Veränderung nachdenken oder spekulieren möchte, freut sich vielleicht über das Anbruch-Event kommende Woche oder fand Trost in der guten alten Suche nach niedlichen Sternenkatzen: Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Wart ihr schon im neuen Dungeon? Wenn nicht riskiert hier einen ersten Blick:

Alle Infos zu Xur am 08. Dezember 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Fliegt in die Europäische Todeszone, Gewundene Bucht

Hier versteckt sich Xur diese Woche

Xurs Inventar vom 08. – 12.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er in Season 22 noch gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exos zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 08. – 12.12.

Waffe: Der Jadehase – Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Ophidia Spata – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +14

Erholung: +8

Disziplin: +9

Intellekt: +9

Stärke: +11

Gesamt: 65

Titan: Eine Unüberwindbare Schädelfest – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +21

Erholung: +8

Disziplin: +6

Intellekt: +7

Stärke: +16

Gesamt: 64

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +12

Intellekt: +18

Stärke: +2

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: “Monarchen”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Fixer Zug.

Lord Saladin bietet wieder Eisenbanner-Kontrolle an

Tribut kam nicht gut an: Der neueste Eisenbanner-Modus “Tribut” hat gerade mal 2 Tage durchgehalten. Eigentlich wollte Bungie die Hüter mit einer Mischung aus den Modi “Relikt” und “Festung” für eine neue Art von Eisenbanner begeistern. Doch das ging nach hinten los.

Für die meisten Hüter war Tribut im Eisenbanner einfach nur Gambit in neuer Verpackung. Sie wollten Kontrolle spielen, wie es schon immer war.

Bungie hat dies erkannt und den Modus nach den ersten Rückmeldungen der Spieler wieder ausgetauscht. Er ist jedoch noch nicht vollständig aufgegeben, da man darüber nachdenken wird, wie das Erlebnis doch noch zu einer unterhaltsamen Angelegenheit gemacht werden kann.

Ihr habt in Season 23 die Möglichkeit, euch im Eisenbanner das angesagte Strang-Automatikgewehr “Tödlicher Überfluss” mit durchschlagendendem Gehäuse zu erspielen.

Ein “Bananen”-Abzeichen, ein Eisenbanner-Shader und über Engramme auch die “Eisen-Symmachie”-Rüstungen aus Destiny 1 zu verdienen.

Echte eiserne Wölfe können sich außerdem mit einer Titelvergoldung krönen.

Das ist das Eisenbanner-Abzeichen in Season 23

Wenn ihr richtig gut im Eisenbanner punkten wollte, dann packt euch die Handfeuerwaffe Dorn ein – am besten mit ihrem Katalysator: Giftigste Waffe in Destiny 2 bekommt endlich das, wonach Spieler jahrelang gebettelt haben