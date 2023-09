Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.09.

Die Woche in Destiny 2 neigt sich dem Ende zu, Hüter, und das bedeutet, dass Xur, der geheimnisvolle Agent der Neun, wieder seine exotischen Schätze anbietet. Auch wenn er diesmal etwas mehr gedulden muss, denn die Hüter stellen sich im neuen Raid wieder Crota. MeinMMO zeigt euch aber schon jetzt, was sein Angebot dieser Woche alles bereit hält.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche stand ganz im grünen Dunst des Rückkehrer-Raid “Crotas Ende” und einer Reihe von starken Items, welche die Hüter beeindruckten.

Bungie orientiert sich für zukünftige Seasons und Episoden stark auf Waffen und Items mit besonders guten Schaden-Nutzen-Optionen. So erschuf man für Season 22 eine neue Exo-Waffe, die suchende Motten mit einer Symphonie der Vielseitigkeit kombiniert.

Auch Gegner werden spezieller und sind der Grund warum sich Bungie bisher nicht auf die Schaffung einer neuen Gegnerrasse für Destiny 2 konzentrierte. Das Auswechseln der Grundgegner habe einfach keinen großen Einfluss auf das Gesamterlebnis in Destiny 2. Es wären nur weitere austauschbare Gegner, denen man in den Kopf schießen muss und damit zu langweilig.

Die beste Ankündigung der Woche war jedoch, dass Bungie euch das neueste Raid-Exo, die “Nekrochasm”, garantiert aushändigt.

Jeder kann das neue Raid-Exo von Destiny 2 bekommen, ihr müsst nur gut genug sein

In diesem kostenlosen Destiny-2-Raid kommen am Wochenende in alte Spieler-Erinnerungen hoch:

Alle Infos zu Xur am 01. September 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Xur wird heute wieder seinen Job in Destiny 2 antreten und euch schnell erhältliche, exotische Gegenstände verkaufen.

Eine Sache hat er allerdings nicht mehr im Angebot: Die Exos aus alten Exo-Missionen. Diese hat Bungie nun wieder in ihre ursprünglichen Aktivitäten verlagert und die exotischen Waffen zudem craftbar gemacht.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur immer noch spannend. Und das ist gut so. Denn die Lokalisierung seiner genauen Position bringt jede Woche die Hüter zusammen. Nach dem wöchentlichen Reset um 19:00 Uhr geht die Suche los und die Destiny-Redaktion hat schon lange einen Peilsender in seiner Kutte versteckt.

Hier befindet sich Xur: Gewundene Bucht, Europäische Todeszone

Xurs Inventar vom 01. – 05.09. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet vor allem neuen Spielern die Möglichkeit ihre Hüterfähigkeiten zu ergänzen und sich damit schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 01. – 05.09.

Waffe: Prometheus Linse – Solar-Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Heiligfeuerherz – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +7

Erholung: +23

Disziplin: +16

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 68

Jäger: Orpheuss Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +14

Erholung: +6

Disziplin: +2

Intellekt: +14

Stärke: +14

Gesamt: 64

Warlock: Fluchtkünstler – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +23

Disziplin: +15

Intellekt: +10

Stärke: +7

Gesamt: 68

Legendäres Rüstungs-Set: “Kriegsgeist-Avatar”-Set

Raid-Rennen statt Prüfungen von Osiris

Darum fallen die Trials dieses Wochenende aus: Wie bei jedem Day-One-Raid-Start in Destiny 2 wird es an dem jeweiligen Wochenende keine Prüfungen von Osiris geben. Die Hüter kämpfen stattdessen im kostenlosen Vermächtnis-Raid um den garantierten Erhalt des neuesten Raid-Exos aus Destiny 2.

Der Spielmodus wird am 15. September jedoch mit der Adept-Version der Handfeuerwaffe “Igneous Hammer” zurück sein

Das waren alle Infos zu Xur. Denkt daran, dass der mysteriöse Händler nur bis zum 05. September im Destiny-Universum verbleibt. Also sichert euch eure exotischen Lieblingsstücke, solange ihr könnt.

Wem noch die neuen Exotics aus der Season 22 fehlen, empfehlen wir ein Neomuna-Event:

