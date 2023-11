Destiny 2: Weekly-Reset am 14.11. – Letztes Eisenbanner in Season 22

Die letzten beiden Wochen in Destiny 2 vor der neuen Season 23 haben begonnen. Ab heute ist zudem das letzte Eisenbanner in Season 22 aktiv. MeinMMO sagt euch, was darüber hinaus noch so ansteht und was es im Everversum für Glanzstaub gibt.

Das passiert diese Woche: Nachdem die Story in Destiny 2 nun ihren letzten Cliffhanger hinterlassen hat, warten die Spielerinnen und Spieler gespannt auf Season 23. Auch, weil sie nach der großen Kritik wohl erste Änderungen bringen wird, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Doch zunächst ist eine Woche Eisenbanner angesagt und wird den Hütern somit auch eine Pause von den schwitzigen Prüfungen von Osiris bieten.

In Season 22 gibt es dort Belohnungen zu verdienen, die im Eisenbanner-Look daherkommen:

Der Arkus-Präzisionsbogen “Hirschgeweihsprosse” aus der Cassoid-Schmiede.

Zudem das Strang-Scout-Gewehr “Das führende Visier”, welches eine hohe Durchschlagskraft hat.

Welcher Modus ist im Eisenbanner aktiv? Für alle die gerne vorher wissen, was auf sie zukommt, um diese Waffen zu erhalten: Ihr sollt dafür Eisenbanner im Modus “Festung” spielen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 14. bis 21.11.

Dämmerung

Die Lichtklinge, Savathuns Thronwelt Der Strike „Die Lichtklinge“ gilt aktuell als bockschwere Herausforderung und ist in höheren Schwierigkeitsstufen durchaus knackig. Hüter reisen in die tiefen Sümpfe der Thronwelt, um ein Relikt zu erhalten, das mehr Hinweise darauf bietet, wie Savathûn das Licht erlangte. Es erwartet euch ein Oryx-Würdiger Gegner, der den Tempel bewacht, in dem sich das befindet Relikt.



Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Der Schwarm, ein Arkus-Maschingengewehr.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Rift sowie Dynamik Kontrolle laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Was bedeutet “Farmbares Endgame”? Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet sowohl der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotische Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Königsfall“ mit dem Waffen-Exotic „Boshafte Berührung“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Dualität“ Extra-Loot mit dem Exo-Schwer Herzschatten .

. Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vorzeichen” mit dem Granatwerfer „Toter Bote“.

Das Leere-Exo-Schwerz Herzschatten bekommt ihr im Dungeon Dualität

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, das sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt – Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also „Mächtig“, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen. Der Ausbau eures Decks macht es jedoch zunehmend einfacher.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem „Übertragungs-Nahkampf“ erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Halsbrecherisch“ Diese Mission offenbart mehr Informationen zum CloudArk, welche die Hüter entdecken sollen. Rohan schickt euch deswegen zum Reaktor des Netzwerks und der Infrastruktur von Neomuna.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ neue Zugänge, sodass ihr diese finden könnt.

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Königsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Skate-Emote und Bogen-Ornament sind diese Woche im Everversum zu haben

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Rot und Grün”

Legendäres Emote „Hoverboard”

Legendäres Emote „Leuchtstab-Tanz”

Exotischer Sparrow „Ödland-Flitzer”

Exotisches Schiff „Fäule oder Flucht” (Dürresammler-Look)

Exotische Geist-Hülle „Skidder Hülle”

Exotische Geist-Hülle „Dekandente Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament “Wache für den 14. Heiligen” für das Impulsikgewehr “Schwingen der Wachsamkeit”

Exotisches Waffen-Ornament “Endloser Köcher” für den Bogen “Le Monarque”

Exotisches Rüstungs-Ornamente Für den Jäger: “Nukleosynthetische Hülle” für das Exo “Calibans Hand” Für den Titan: “Nukleosynthetische Hülle” für das Exo “Calibans Hand” Für den Warlock: “Nukleosynthetische Hülle” für das Exo “Calibans Hand”

Geist-Projektion „Waldprojektion”

Shader: „Coleoptera“ „Brisenklar“ „Großstadtakustik“ „Atmosphärenschimmer“ „Chromschaft“ „Zeitgesegnet“

Teleport-Effekte: „Sehr vorbildlich“ „Totenwache des Reisenden-Effekt“ „In Rauch gehüllt“ „Verknöcherter Auftritt“



Das waren alle Informationen zu dieser neuen Woche in Destiny 2.

