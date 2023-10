Destiny 2: Weekly-Reset am 10.10. – Heute beginnt der Ausbruch

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Werdet ihr euch diese Woche ins Eisenbanner stürzen? Oder gehört ihr zu den Hütern, die in der aktiven Woche von Eruption sofort die Flucht ergreifen? Dann sagt uns in den Kommentaren, warum.

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Ansonsten werden natürlich wieder die Aktivitäten in Destiny 2 durchrotieren, sodass ihr neue Herausforderungen bekommt. Welche das sind, verraten wir euch wie immer in diesem Artikel.

Das passiert diese Woche: Lord Saladin braucht in Destiny 2 eigentlich keine Vorstellung. Denn er ist der unangefochtene Eiserne Lord, welcher die Hüter in jeder Season edelmütig zum PvP herausfordert. Im Eisenbanner trainieren dann nur die besten Wölfe, um ihr Licht für den Kampf zu stärken.

