Destiny 2: Weekly-Reset am 05.12. – Macht Lust auf Bananen

In Destiny 2 geht es heute tiefer in Rivens Versteck, denn noch sind nicht alle Eier in Sicherheit. Allerdings fragen sich die Hüter, was dieser Deal mit dem Wunschdrachen für einen versteckten Preis hat. Auch Krähe, Mara Sovs Bruder, hat schon seltsame Wunschgedanken geäußert. MeinMMO nimmt euch mit in Woche 2 und sagt, was euch dort alles erwartet.

Das passiert diese Woche: In dieser Saison des Wunsches meldet sich Mara jede Woche bei den Hütern, wenn sie neue Informationen hat. Nach dem heutigen Reset geht also die Story-Quest Alle besten Wünsche wieder weiter.

Der Schlüssel ins Bleiche Herzen des Reisenden, das Ziel des DLCs Die Finale Form , kann nicht entnommen werden. Er muss herausgegeben werden.

, kann nicht entnommen werden. Er muss herausgegeben werden. Die Seele von Riven ist in der Lage mit dem letzten 15. Wunsch den Hütern diesen Weg öffnen. Als Gegenleistung verlangt der Wunschdrache jedoch, dass wir ihre Eier retten, die tief unter der Träumenden Stadt liegen. Denn sie will das Überleben ihrer Art sichern.

Auch andere NPCs in Season 23 komische Gedanken, denn so ein letzter Wunsch könnte schließlich auch den größten Fehler von Krähe rückgängig machen. Der Preis dafür ist ja auch nur der Untergang des Universums.

Zusätzlich könnt ihr euch ins kostenlose Eisenbanner-Event stürzen, denn das bietet jetzt Bananen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 05. bis 12.12.

Dämmerung

Die Dämmerung führt in die Thronwelt von Savathûn. Der Zeuge hat Heimiks und seinen Hohn-Schergen dort zu neuer Macht verholfen und es obliegt den Hütern, dem ein Ende zu setzen. Begebt euch also in die Dämmerung und besteht die Herausforderung mit 100.000 Punkten für Spitzenloot.

, in der Thronwelt von Savathûn

Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: n.A.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Hüpft in den Schmelztiegel und amüsiert euch diese Woche in Showdown und Konflikt.

Aktive Events: Eisenbanner

Diese Woche ist das erste Eisenbanner der Season 23 aktiv. Es gibt ein besonderes Emblem mit Bananen zu erspielen und natürlich wieder die gewohnten Kämpfe der Wölfe. Ebenso hält Lord Saladin ein Update mit vergangenen Rüstungen für eure Sammlung bereit. Schaut also bei ihm diese Woche vorbei.



Das neue Eisenbanner-Emblem in Season 23

Boost der Woche

Damit der Tanz im Schmelztiegel auch ordentlich was bringt, gibt es diese Woche einen Boost auf eure Ränge im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die es gerne herausfordernd mögen, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Sie können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet “Farmbares Endgame” in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet sowohl der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die „Garten der Erlösung“ mit dem Exo Göttlichkeit .

. Im Dungeon „Säule der Wächterin“ gibt es diese Woche den Exo-Bogen „Hierarchie der Ansprüche“.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vorzeichen” mit dem Scoutgewehr Erzählung eines Toten .

Der Exo-Solar-Bogen: Hierarchie der Ansprüche

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Season 23-Aktivitäten:

Der Circus: Überquert die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Jetzt, wo ihr wieder in Season 23 in der Träumenden Stadt seid, könnt ihr dort noch offene Dinge erledigen, wie zum Beispiel die vielen versteckten Truhen finden. Nehmt einfach einen Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ aus eurem Inventar und die Verderbnis offenbart euch neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es gibt auch in Season 23 kein Grinden mehr für Powerlevel. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt ist seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Säule der Wächterin“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in “Die Windung” (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich in Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Schiff “Kammzähnige Maschine” ist Savathuns Motten nachempfunden

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Insektenfang”

Exotisches Emote „Verstärker Rückwärtssalto”

Legendäres Emote „Magischer Zauberstab”

Exotischer Sparrow „Sachmet-Rigg”

Exotische Geisthülle „Bausatz-Hülle”

Exotisches Schiff „Kammzähnige Maschine”

Exotisches Waffen-Ornament “Die Logik” für das Schwert “Die Klage”

Exotisches Waffen-Ornament “Tanzender Harlekin” für das Schwert “Jadehase”

Geist-Projektion „Überquellender Schatz”

Shader: „Freudenfunken“ „Geschweißtes Messing“ „Irisierendes Korall“ „Zeitgesegnet“ „Hitzegeschützt“ „Wachsende Vergoldung“

Teleport-Effekte: „Kanonenfutter“ „Vex-Invasions-Effekte“ „Riff-Schimmer“ „Gläserner Auftritt“



Mit dem heutigen Weekly Resets stehen euch also wieder unzählige Möglichkeiten offen, euer Schicksal in Destiny 2 zu gestalten. Die vergangene Woche mag vorbei sein, doch die kommenden Tage versprechen weitere Herausforderungen und Belohnungen.

