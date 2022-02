Destiny 2: Nächtliche Wartungsarbeiten am 15.02. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 hat überraschend nächtliche Wartungsarbeiten eingeplant. Alle Nachtschwärmer erwartet also heute, am 15. Februar eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Die wichtigsten Zeiten und Informationen auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Für Nachtschwärmer wird das Zocken am heutigen Dienstag von Wartungsarbeiten unterbrochen. Bungie hatte in der Nacht kurzfristig auf Twitter eine Downtime angekündigt.

Wie der Community-Manager mitteilte, handelt es sich um „Enten“ und Vorbereitungen für Witch Queen. Dabei entschuldigte er sich auch für die recht kurzfristige Ankündigung.

Wartung am 15.02. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute Nacht wichtig:

Um 00:30 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

Ab 00:45 Uhr gehen die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt – die Downtime beginnt

Gegen 02:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen

Um 03:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Updateverlauf:

01:30 Uhr: Destiny 2 hat die Server bereits wieder online gebracht. Anscheinend war die Wartung doch schneller zu erledigen, als zunächst angenommen. Spieler können sich jetzt wieder auf die Server einloggen.

Die Destiny 2-Wartung endet damit also bereits um 02:30 Uhr.

Beachtet auch: Auch wenn das Update fertig ist, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 03:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Heute Nacht machen die Hüter eine Auszeit.

Das ändert sich mit dem Update

Das bringt die Wartung an Änderungen mit: Es handelt sich um eine Vorbereitung zu Witch Queen, wie Bungie dazu mitgeteilt hat. Um was genau wurde jedoch nicht verraten. Auch nicht, ob möglicherweise dazu auch Fehler gefixt werden.

Wie immer gilt: Solltet Ihr Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für das Update in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu einem Update veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Diese erscheinen traditionell zusammen mit dem Update selbst, sofern Bungie Änderungen vorgenommen hat.

Sollte der Entwickler dazu etwas veröffentlichen, ergänzen wir dies für euch in diesem Artikel.

Hat euch die Downtime auch überrascht, oder habt ihr nichts davon mitbekommen? Findet ihr es ganz angenehm, wenn Bungie solche Server- und Wartungsarbeiten mitten in der Nacht ausführt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.