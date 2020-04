In Destiny 2 laufen die Spieler seit 3 Jahren an einem kleinen, aber lustigen Geheimnis im Turm vorbei. Wir schauen außerdem, welche Easter Eggs sich sonst noch in eurem Hauptquartier verstecken.

Um dieses Easter Egg geht’s: Begebt ihr euch den Turm-Hangar, findet ihr gleich neben der Eingangstreppe ein Schild an der Wand. Darauf steht „Site Safety“ also etwa Arbeitsplatzsicherheit. Und darunter prangt der Satz „Tage seit dem letzten Unfall“ und ein Zähler. In meinem Fall war der Turm seit einem ganzen Tag unfallfrei.

Dieses Schild haben sicher viele von euch schon mal gesehen, aber wusstet ihr, dass der Countdown auf 0 zurückschnellt, wenn ihr im Turm-Hangar einen „Unfall“ erleidet?

1 Tag ohne Unfälle – das ist aber noch ausbaufähig

Arbeitsunfall in Destiny 2 erleiden? Fallt ihr während eurer ausgedehnten Kletterei versehentlich von einer ungesicherten Brüstung oder überseht das Absperrband am Abgrund, spawnt ihr wieder vor dem Sicherheitshinweis. Der Zähler springt auf null und der verantwortliche Vorarbeiter bekommt sicher Ärger.

Bekannt sind solche Anspielungen auf die Arbeitsplatzsicherheit unter anderem aus dem berühmten Intro der Simpsons (via YouTube). Dort fängt jede Folge damit an, dass der liebenswerte Chaot Homer Simpson einen Unfall im Kernkraftwerk auslöst während im Hintergrund die Tage seit dem letzten Unfall aktualisiert werden.

Schaut euch hier im Video an, wie das Easter Egg in Action aussieht:

Was sagen die Spieler dazu? Der Turm befindet sich in Destiny seit gut 3 Jahren im Wiederaufbau. Genauso alt ist das witzige Easter Egg auch schon. Auf reddit kam das Thema aber jetzt auf und der Ersteller des Threads schreibt: „Wahrscheinlich eine alte Nachricht, aber habs gerade in freier Wildbahn entdeckt“.

In den Kommentaren liest man jedoch nicht, das die Entdeckung alter Kaffee sei, sondern:

Ich spiele seit der Veröffentlichung und habe das noch nie gesehen, lol, cooler Fund.

Auch in den weiteren Kommentaren äußern sich die User amüsiert.

Im Turm sind noch weitere Geheimnisse versteckt

Im Turm können die Hüter nicht nur Mitspieler treffen, ihre Ausrüstung im Tresor organisieren oder dem fleißigen Postmeister einen Besuch abstatten. Zahlreiche kleine Anspielungen und Minispiele laden zum Entdecken sowie Schmunzeln ein.

Kennt ihr diese mal mehr, mal weniger gut versteckten Easter Eggs?

Wie wichtig Bungie die Gesundheit seiner Mitarbeiter im echten Leben wirklich ist, sieht man daran, dass sie schon vor Wochen jeden Mitarbeiter wegen der schrecklichen Corona-Pandemie ins Home-Office geschickt haben. Wie die Arbeiten an Destiny 2 von zu Hause aus vonstattengehen, lest ihr hier.