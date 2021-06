Destiny 2: Schnappt euch jetzt schnell diesen God-Roll-Granatenwerfer fürs PvE

Granatenwerfer sind bei Destiny 2 gerade angesagt und aktuell habt ihr die Möglichkeit, euch schnell und einfach einen mächtigen Roll für das PvE zu sichern. So geht’s.

In der aktuellen Season 14 von Destiny 2 liegen Granatenwerfer voll im Trend, denn es gibt richtig mächtige saisonale Mods, die sie extrem stark und wertvoll machen. Gerade im PvE sind sie momentan kaum aus den meisten Loadouts wegzudenken. Und wer noch auf der Suche nach einem starken Exemplar ist, hat jetzt die Chance, sich richtig einfach und schnell einen mächtigen Roll zu sichern.

Holt euch den Wahrheitssprecher als God Roll

Um diese Waffe geht’s: Die Waffe, die ihr euch unbedingt holen solltet, ist der legendäre Granatenwerfer Wahrheitssprecher (via light.gg). Er gehört zum Archetyp mit leichtem Gehäuse, ist also ein Ein-Schuss-Granatenwerfer mit Fernzündung, richtet Leere-Schaden an und wird im Energie-Slot geführt.

Dabei handelt es sich eigentlich um eine Waffe der Fraktion Toter Orbit, die letztes Jahr in der Season 11 wieder eingeführt wurde. Die starken Roll-Möglichkeiten machten den Werfer sehr beliebt und nun könnt ihr einen richtig starken Roll abgreifen, der sich bestens für so gut wie alle Arten von PvE-Aktivitäten eignet – gerade fürs Endgame.

So bekommt ihr die Waffe: Das ist gerade sehr einfach. Der Wahrheitssprecher wird jetzt als God Roll von Waffenmeister Banshee-44 im Turm verkauft – für nur 30 Legendäre Bruchstücke und 1.000 Glimmer.

Bei Banshee könnt ihr euch gerade den Wahrheitssprecher als God Roll günstig sichern

Ihr habt übrigens noch bis zum Weekly Reset am 29. Juni Zeit, euch diesen God Roll bei Banshee im Turm zu krallen.

Was macht diesen Granatenwerfer stark? Es ist der starke Roll, der aktuell verkauft wird. Dieser bietet eine Kombination aus folgenden Perks:

Grelle Granaten: Blenden Feinde kurzzeitig, sodass sie keine Fähigkeiten einsetzen oder sich mit normaler Geschwindigkeit bewegen können

Selbstladehalter: Die Waffe wird nach einer kurzen Zeit automatisch nachgeladen, wenn sie weggesteckt wird. Bei entsprechender Spielweise (beispielsweise ein Schuss zum Debuffen eines Feindes durch die Mod Durchbrechen und Räumen und dann Waffenwechsel) entfällt das manuelle Nachladen bei dieser Waffe also komplett

Störfaktor: Zerstört man ein Feindschild mit dieser Waffe, macht es den betroffenen Gegner anfälliger für Kinetikschaden. Stirbt ein Gegner also nicht, kann man ihm bequem und schnell mit einer starken Kinetikwaffe wie dem Schicksalsbringer den Rest geben

Zudem verfügt dieser Werfer über eine sehr gute Handhabung, schnelles Nachladetempo und hohe Geschossgeschwindigkeit. Kurzum: Im PvE gilt diese Kombination bei vielen als Top-Wahl für beispielsweise die Feuerprobe-Dämmerung oder den Raid.

So bleibt Platz für ein starkes Exotic in eurem Loadout – beispielsweise der mächtige exotische Granatwerfer Anarchie. So profitiert ihr auch gleich doppelt von den unterstützenden Mods in eurem Loadout.

Beachtet dabei: Aktuell kann die Waffe nach dem Kauf von Banshee nicht zum Meisterwerk gemacht werden, diese Option fehlt. Doch dabei handelt es sich um einen Bug, von dem Bungie weiß und den das Studio im nächsten Update beheben will.

Was haltet ihr von diesem Roll? Habt ihr schon einen starken legendären Granatenwerfer, auf den ihr fest setzt, oder werdet ihr diesen Roll gerne mitnehmen? Habt ihr bestimmte Perk-Kombos bei Granatwerfern, die ihr sonst noch fürs PvE empfehlen könnt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen