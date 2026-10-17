Nach den verheerenden Entlassungen stellt Bungie jetzt wieder Leute ein, aber die Stellenausschreibung wirft Fragen auf: Was ist mit Destiny 2?

Ein Vierteljahr nach dem Ende von Destiny 2 sorgt eine neue Stellenausschreibung von Bungie für Aufregung.

Das ist die Situation:

Im Juni 2026 hatte Bungie die 12 Jahre andauernde Saga beendet: 400 Mitarbeiter wurden entlassen, Destiny 2 ging in den Wartungsmodus. MeinMMO-Chefredakteurin Leya verabschiedete sich.

Am 21. September meldete sich die neue Bungie-Spitze mit einem überraschenden Statement. Man sei noch nicht fertig mit Destiny. Bevor es neue Spiele gibt, wolle man aber das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen.Dafür will Bungie einen seiner schwerwiegendsten Fehltritte rückgängig machen, den Content-Vault.

Knapp einen Monat später, am 16. Oktober, kursieren neue Stellenausschreibungen.

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Destiny-Stellenausschreibung war wohl nur ein Versehen

Das steckt in der Stellenausschreibung: Aktuell werden auf der offiziellen Website von Bungie 4 offene Stellen aufgelistet. Eine Position für einen “Senior UX Designer” sorgte am 16. Oktober für Aufsehen, denn sie war ausgeschrieben für Destiny 2.

Darin hieß es: “Bungie sucht einen Interaction Designer, um Millionen mit dem Designen von großartigen Spieler-Interaktionen in Destiny 2 zu verzücken.” Die Ausschreibung wirkte, als meine es Bungie wirklich ernst mit den Ankündigungen aus dem September, wieder mehr auf die Spieler hören zu wollen.

So lautet eine der vorausgesetzten Fähigkeiten “Nutzer-zentrierter Designer: Du glaubst felsenfest daran, die Bedürfnisse der Spieler zum Zentrum des Entwicklungsprozesses zu machen.”

Wo ist nun der Haken? Wie es aussieht, ist die Stelle gar nicht für Destiny 2 gedacht, sondern für Marathon. Zwischen der ursprünglichen Meldung am Freitag-Nachmittag unserer Zeit und dem Verfassen dieses Artikels am 16. Oktober um 22:00 wurde der Text geändert.

Die ursprüngliche Version haben wir hier für euch gesichert, zur Stellenausschreibung geht es hier.

Die vermeintliche Stellenausschreibung für Destiny 2

Es scheint also, als müssten Destiny-Fans sich noch ein bisschen länger gedulden. Wir haben Bungie kontaktiert und werden die Antwort hier ergänzen, sobald sie uns vorliegt.

Selbst ein derzeit kursierender Screenshot der Ausschreibung mit Destiny 2 sorgt jedoch für gemischte Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auf X finden es einige Nutzer eher fragwürdig, neue Stellen auszuschreiben, nachdem so viele Leute ihren Job verloren haben. Sie hätten sich vielleicht eher gewünscht, dass man versucht, die verlorenen Talente zurückzuholen.

Außerdem ist die Stelle dick mit “Contract”, also “Vertragsbasis” markiert. Das entspricht im amerikanischen Sprachgebrauch meistens einer befristeten oder Projekt-basierten Stelle und bedeutet nicht unbedingt ein festes Arbeitsverhältnis. Vertrauen in eine langfristige Zukunft des Studios entsteht also nur bedingt.