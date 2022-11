Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.2.5.3 am 08.11. – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 wird heute, am 8. November, Hotfix 6.2.5.3 veröffentlicht. Das Update bringt neben ein paar Fehlernbehebungen auch eine Änderung online, die Spieler seit einem halben Jahr fordern. Wir werden euch wie immer durch die heutige Downtime begleiten.

Das müsst ihr heute wissen: Für den heutigen Dienstag ist in Destiny 2 ein Update geplant. Das bedeutet Bungie wird seine Hüter für Hotfix 6.2.5.3 mit einer Downtime konfrontieren, während der ihr nicht zocken könnt.

Für alle, die Destiny 2 noch nicht kennen, aber Interesse am Shooter haben, fassen wir in diesem Video alle wichtigen Informationen in knackigen 2 Minuten zusammen.

Wartung am 08.11. – Alle Zeiten und Server-Down

Zu jedem Update gibt Bungie genaue Ausfall-Zeiten bekannt, zu denen Spieler nicht zocken können. Wir bieten euch diese Information in unserem Artikel mit den deutschen Zeiten, sodass ihr euren Gaming-Abend besser planen könnt.

Alle Zeiten im Überblick:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.2.5.3 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt euch wieder ins Spiel einloggen.

Auch wenn die Server online sind, läuft die Wartung offiziell noch bis um 19:00 Uhr.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 6.2.5.3 in Season 18

Für Season 19 stehen bereits weitreichende Fähigkeits-Änderungen an.

Mit dem Start der Season 19 Anfang Dezember wird Destiny 2 weiter an den Fähigkeiten der Hüter schrauben. Bungie legt sich deswegen nicht nur mit dem Revolverhelden an. Auch die anderen Klassen erhalten Änderungen auf dem Weg zu mehr Balance im neuen DLC Lightfall.

Doch der heutige Hotfix 6.2.5.3 für Season 18 geht zunächst 2 der nervigsten Waffen-Probleme im Schmelztiegel an und soll noch andere Probleme im Spiel beheben.

Aktuelle Liste der derzeit bekannten Probleme:

Bestimmte Shader wenden manchmal falsche Muster auf Teile der Mech-Rüstungssets des Festivals der Verlorenen an. Hier noch der Hinweis: Sobald diese Probleme behoben sind, werden diese Shader auf den Rüstungssets möglicherweise anders dargestellt.

Ein Abzeichen der Saison 16 droppte in der saisonalen Herausforderung „Geplante Autorität“ der Woche 10.

Die Quelle für das Exotische Schiff „Retro-Tourer“ ist falsch.

Die wöchentlichen Beutezüge von Eva Levante gewährten nach der Veröffentlichung von Hotfix 6.2.5.2 nicht mehr die korrekte Menge an Glanzstaub. Bungie will diesen zu einem späteren Zeitpunkt zurückerstatten.

Die Ladezeiten auf dem Turm sind weiterhin langsam, trotz einer Einschränkung der gleichzeitigen Spieler auf maximal 16. Hüter müssen weiterhin auf die H.E.L.M. ausweichen, um diesen Bug zu umgehen. Beutezüge können über die offizielle Bungie-App gekauft werden.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Solltet ihr selbst Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 6.2.5.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.5.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

MeinMMO wird die Patch Notes von Hotfix 6.2.5.3 in dieser Box verlinken, sobald sie online sind.

Welche Fehler habt ihr noch in Destiny 2 entdeckt und was würdet ihr euch unbedingt im heutigen Hotfix wünschen, wenn ihr einen Update-Wunsch bei Bungie freihättet?

