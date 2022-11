Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.2.5.4 am 15.11. – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.5.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Mit dem Start der Season 19 Anfang Dezember wird Destiny 2 weiter an den Fähigkeiten der Hüter schrauben. Bungie legt sich deswegen nicht nur mit dem Revolverhelden an. Auch die anderen Klassen erhalten Änderungen auf dem Weg zu mehr Balance im neuen DLC Lightfall .

Während Bungie an fehlerhaften Äthertank-Funknachrichten arbeitet, wird euch MeinMMO beim Update begleiten und diesen Artikel mit frischen Informationen aktualisieren. So verpasst ihr nichts.

Das müsst ihr heute wissen: Am heutigen 15. November endet in Destiny 2 nicht nur die „Telesto-Woche“ . Es ist auch vor dem Weekly-Reset eine Serverwartung angesetzt.

Für Destiny 2 ist heute eine Downtime der Server angesetzt. Alle Hüter müssen sich deswegen darauf einstellen, dass sie am heutigen Abend eine Weile nicht zocken können. MeinMMO hält euch zur Downtime auf dem Laufenden und sagt, was Bungie geplant hat.

