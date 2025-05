Destiny 2 hätte fast die Monetarisierung von WoW bekommen, doch die Entwickler weigerten sich

Die Community von Destiny 2 hat schon viele unangenehme Themen von Bungie ertragen müssen, doch ein neuer Bericht von Insindern könnte für weitere Fassungslosigkeit sorgen. Es geht um die Monetarisierung des Loot Shooter.

Worum geht es? Der YouTuber Destin Legarie sprach mit unzähligen ehemaligen Entwicklern von Bungie und verfasste dazu ein Video (Quelle: YouTube). Vorwiegend ging es in dem Video um neue Einzelheiten in den Entwicklerprozessen des Studios sowie einige Hinweise über Entscheidungen, die getroffen werden sollten, aber dann verworfen wurden.

Hauptthema war aber die Monetarisierung des Loot-Shooters. Details aus den Interviews zeichnen ein klares Bild, wie das Management von Bungie Geld mit ihrem Spiel verdienen wollte und das gefiel den Entwicklern hinter dem Spiel ganz und gar nicht.

Entwickler konnten höllische Monetarisierung aufhalten

Was wurde über die Monetarisierung bekannt? Laut einem ehemaligen Entwickler, der namentlich nicht genannt wird, hatte das Management von Bungie vorgehabt, Destiny 2 mit einem Abo-Modell auszustatten – man könnte das also damit vergleichen, wie Blizzard mit WoW sein Geld verdient. Wie genau das Studio die Monetarisierung umgesetzt hätte, ist nicht klar, doch Fakt ist, die Idee kam nicht gut an.

Entwickler von Destiny 2 wehrten sich, als die Idee in den Raum geworfen wurde, vehement dagegen und somit wurde sie gestrichen. Andere Entwickler erzählten zudem, dass das Management besessen von der generellen Monetarisierung sei und ein weiterer Fall dies unterstreiche.

Es geht um die Rüstungen von den Prüfungen von Osiris. Für viele Fans ist das eine ikonische, im ägyptischen Stil gehaltene Rüstung, die schön leuchtet, wenn man einen Flawless-Run geschafft hat. Die Chefs von Bungie sahen das auch, doch sie hatten nichts als Sorgen übrig.

Folgendes berichtete der YouTuber aus seinen Interviews: „Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter behauptete, dass es Bedenken gab, dass die PvP-Rüstung von den Prüfungen von Osiris mit ihrem Glüheffekt zu attraktiv sei. Die Sorge war, dass sie zu gut sei und die Verkäufe vom Everversum beeinträchtigen würde.“

Viele Entwickler hatten zudem das Gefühl, für die Chefs gebe es nur den Fokus, die Gewinne zu maximieren, statt der Community das zu bieten, was sie glücklich macht. Trotz dessen macht Bungie weiter und mit der neuen Erweiterung von Destiny 2 geht auch eine neue Saga in die Startlöcher. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Bungie zeigt, wann die Reise in Destiny 2 weitergeht und lange müsst ihr nicht mehr warten