Bungie zeigt, wann die Reise in Destiny 2 weitergeht und lange müsst ihr nicht mehr warten

Bungie hatte seinen großen Entwickler-Stream für die kommende Zukunft von Destiny 2. In diesem wurden neue Inhalte präsentiert und gezeigt, wann es mit der neuen Erweiterung losgeht.

Wann geht es in Destiny 2 weiter? Im neuesten Stream von Bungie wurde über die Zukunft von Destiny 2 gesprochen. Dabei ging es auch um den Start von „Edge of Fate“, der neuen Erweiterung, die nach der „Licht und Dunkelheit“-Saga starten soll.

Noch wussten die Fans nicht, wann es losgeht, doch die Entwickler haben den Startzeitpunkt jetzt enthüllt: Am 15. Juli 2025 soll es weitergehen. Neben einer neuen Erweiterung gibt es auch Neuerungen, von denen Bungie berichtet hat. Wir zeigen euch, was ihr erwarten könnt.

Raus aus Sol und rein in ein neues Abenteuer

Was hat Bungie vorbereitet? Wie schon bekannt wurde, wird das Jahr 2025 noch zwei kleinere Erweiterungen spendiert bekommen. Das erste Content-Paket hört auf den Namen „The Edge of Fate“, die im Sommer 2025 herauskommt, während das zweite im Winter erscheint und „Renegade“ heißt.

The Edge of Fate lässt Hüter das erste Mal Sol, das Sonnensystem, verlassen, um den Planeten „Kepler“ zu erreichen. Das Thema sowie die neue Reise, die Fans ab sofort über Jahre hinweg unterhalten soll, dreht sich um die Neun – mächtige Wesen, die älter als der Reisende sind und viel komplexer zu sein scheinen als bislang angenommen.

Neben dem Verlassen des Sonnensystems gibt es dann aber auch große Änderungen. Dazu gehören:

Armor 3.0

Neue Events

Portal: ein neues Interface, um schnell Aktivitäten zu überblicken

Ein Schießstand, um Waffen zu testen

Fokus auf die Vereinfachung und Zugänglichkeit, um Aktivitäten zu spielen Es gibt jetzt Aktivitäten, extra für Solo-Spieler

Jede Aktivität soll Fans auf das Lichtlevel bringen, um Endgame spielen zu können, auch PvP

Aktivitäten können mit neuen Modifikatoren ausgestattet und der Schwierigkeitsgrad modular angepasst werden

Viele kleinere Änderungen. Für mehr Details könnt ihr gern in den Stream reinschauen (via twitch.com)

Bungie betonte zudem, dass alle Aktivitäten, die neu mit der Erweiterung einhergehen, von jedem Spieler gezockt werden können. Es gibt also keine Paywall mehr. Zu guter Letzt haben die Entwickler auch noch einen kurzen Einblick in die darauffolgende Erweiterung nach The Edge of Fate gestattet. Renegade soll dabei stark von Star Wars inspiriert sein und sogar bekannte Waffen aus dem Franchise liefern, darunter die berühmten Lichtschwerter.

Das war ein kurzer und schneller Überblick von dem, was Bungie für The Edge of Fate vorbereitet hat. Derzeit läuft auch das kostenlose Event „Das Ritual der Neun“, indem Fans sich neuen Loot sichern können. Wie fandet ihr aber den Reveal, seid ihr gespannt darauf, was Bungie vorbereitet hat oder hat euch die Kollaboration mit Star Wars abgeschreckt? Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 verliert vor Gericht, weil sich die Richterin keine 10-stündigen Erklärungen zur Lore ansehen will