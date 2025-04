Destiny 2 geht endlich weiter – Fans entdecken spannende Details im neuen Trailer

Bungie hat in einem neuen Teaser erste Hinweise auf kommende Inhalte in Destiny 2 versteckt. Die Fans sind schon fleißig am Interpretieren.

Was ist das für ein Teaser? Diesen Mini-Trailer hat Entwickler Bungie am 22. April 2025 hochgeladen. Der Clip ist zwar nur 15 Sekunden lang, bringt die Fans aber bereits zum Spekulieren.

Den Teaser seht ihr hier:

Was verrät der Teaser?

Die neuen Inhalte erscheinen unter dem Namen „The Edge of Fate“

Der vollwertige Reveal von Destiny 2: The Edge of Fate soll am 6. Mai 2025 um 18 Uhr MEZ stattfinden

Im Teaser ist ein Guardian zu sehen, der mit seinem Raumschiff auf Symbole der Neun zufliegt. Die Neun werden mit dem Sol-System assoziiert, in dem sämtliche Inhalte bislang stattgefunden haben.

Destiny 2 führt Spieler wohl in ein brandneues System

Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Entwickler das Sol-System hinter sich lassen: Fans haben bereits begonnen, den Teaser nach Details abzusuchen. YouTube-Nutzer Reckerless sind dabei vor allem das Wort „Keple“ und die Zahl 15 aufgefallen:

Das Wort befindet sich am Bildrand und wirkt abgeschnitten – Reckerless vermutet daher, dass da eigentlich „Kepler“ stehen soll.

Dieser Name taucht auch in den Namen von Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems auf, die vom Kepler-Weltraumteleskop der NASA entdeckt wurden.

Die Zahl 15 weist vielleicht auf einen speziellen Planeten hin, und zwar den 15. Kepler-Planeten (auch bekannt als Kepler-15 b).

Neben dem ziemlich prominent platzierten „Kepler“ scheint Bungie sich auch ganz bewusst die Zahl 15 ausgesucht zu haben. Der Teaser ist 15 Sekunden lang und der Reveal findet – Überraschung – 15 Tage nach Veröffentlichung des Teasers statt. Das spricht dafür, dass Reckerless hier der richtigen Spur folgt.

Ebenfalls im Teaser zu sehen ist etwas, das wie das Wort „Chiago“ aussieht. Das findet ihr rechts oben im Bild, wofür dieses Wort steht, lässt sich allerdings nicht sofort erkennen. Links unten scheint sich zudem der Begriff „voided“ zu verbergen.

Wenn sich die „Kepler-15 b“-Theorie bewahrheitet, dann bekommen Spieler von Destiny 2 mit The Edge of Fate tatsächlich zum ersten Mal ein brandneues System. Doch ab das ausreicht, um die Kritiker in der eigenen Community zu besänftigen? Ein Spieler mit 12.000 Stunden in Destiny 2 verfasst ein negatives Review auf Steam und nennt das Spiel einen Schatten seines früheren selbst.