Spieler zockt 12.000 Stunden Destiny 2 auf Steam, rechnet brutal mit dem Shooter ab

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Und dann ist da noch der lächerliche Preis für DLCs. Sie verlangen AAA-Launch-Preise für jede Erweiterung und bestehen immer noch darauf, P2P (Peer-to-Peer)-Verbindungen zu verwenden – was für diejenigen, die es nicht wissen, die gleiche Art von Verbindung ist, die zum Herunterladen von „.torrent“-Dateien verwendet wird. Versteht mich nicht falsch, ich halte P2P-Verbindungen für genial und extrem nützlich, aber sie sind absolut schrecklich für ein FPS-Spiel, bei dem man eine einwandfreie Reaktionszeit braucht. Bei den irrsinnigen Summen, die dieses Spiel den Spielern abknöpft, wäre es das Mindeste, was Bungie tun könnte, dedizierte Server bereitzustellen. Vor allem für ein so bekanntes und geliebtes Franchise.

Das sagt der Nutzer: Der Spieler „Korvo“ hat genau 12.000 Stunden mit Destiny 2 verbracht, als er am 18. März sein negatives Review schreibt (via store.steampowered.com ). Er hat alle 23 Achievement bei Destiny 2 auf Steam erreicht, wobei das nicht sonderlich schwer ist

