In Destiny 2 sollten Spieler gegen die Schar kämpfen, stattdessen kämpften sie gegen die Server

In Destiny 2 startete am Abend des 04. Februars 2025 Episode 3. Spieler sollten eigentlich auf das Grabschiff von Oryx zurückkehren, um das letzte Echo des Reisenden zu beanspruchen, doch stattdessen fanden sie sich vor problematischen Servern.

Was habe ich in Destiny 2 verpasst? Am 04. Februar 2025 sollte Episode: Ketzerei in Destiny 2 starten. Die Story rund um die Echos wird bald ihr Ende finden und dafür müssen Hüter zum Grabschiff von Oryx zurückkehren, das sie nach den Ereignissen von Destiny: The Taken King verlassen hatten. Während viele Fans auf den Einlass warteten, musste Bungie eingreifen und die Server vom Netz nehmen.

Notfallwartung zur Schadensbegrenzung

Wie verlief der Start von Episode 3? Holprig. Am Abend des Releases sollte eine Wartung die Spieler von den Servern kicken. Das neue Update wartete darauf, wie üblich vor dem Episodenstart downgeloadet zu werden. Alles verlief vorerst nach Plan, doch dann tauchten eine Vielzahl an PLUM-Meldungen auf (via x.com).

Zwei Stunden nach der Wartung gab es dann die Meldung, dass Wogen erneut ihren Weg in Raids gefunden haben. Dabei versicherte Bungie, dass ihre Priorität vor allem der Beseitigung der Instabilität der Server galt.

Zudem wurde die Wartung um eine weitere Stunde verlängert. Nach dieser Meldung folgte dann die Meldung einer weiteren Notfallwartung, in der Spieler komplett von den Servern gekickt werden, damit Bungie das Problem besser analysieren kann. Nach 4 Stunden Verspätung reaktivierte Bungie seine Server und Fans konnten, wenn auch mit Warteschlangen, sich endlich einloggen.

Wie groß war der Spieleransturm? Mit Episode: 2 konnte Bungie seine Fans nicht lange halten, die Spielerzahlen sanken auf Steam zwischen 13.500 und 30.000 gleichzeitigen Spielern – je nach Uhrzeit. Mit dem Release von Episode: Ketzerei konnten die Entwickler jedoch zumindest ihre Spielerzahlen verdoppeln und einen Peak von 77.252 gleichzeitigen Spielern erreichen (via steamcharts.com).

Das ist zumindest ein kleiner Erfolg, den Bungie verzeichnen kann. Bleibt abzuwarten, wie Fans die letzte Episode empfinden und ob sie dadurch überredet werden, zum Release von Frontiers noch dabei zu sein. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 macht euren Hüter zum Stormtrooper aus Star Wars und selbst die geizigsten Spieler wollen plötzlich Geld ausgeben