Destiny 2 bringt neuen Dungeon – Fans vermuten, ihr kehrt auf einen Planeten zurück, den ihr vor 3 Jahren verlassen habt

In Destiny 2 herrscht derzeit Flaute, doch im Februar soll sich das ändern. Bungie arbeitet an neuen Inhalten zu seiner letzten Episode und diese bringt einen neuen Dungeon. Fans haben jetzt schon einige Theorien zum Release aufgestellt.

Was hat Bungie geplant? Im neuesten Blog-Post von Bungie lieferten die Entwickler neue Einblicke in den kommenden Dungeon von Episode: Ketzerei (Heresy). Der Dungeon heißt Sundered Doctrine (Untergegangene Doktrin) und soll am 7. Februar erscheinen und die Fans zurück auf das Pyramiden-Schiff von Rhulk, dem Schüler des Zeugen bringen.

Abgesehen von dem Ort und dem neuen Emblem nach dem Abschluss des Dungeons ist nicht viel über die kommende Aktivität bekannt, Fans haben aber dennoch Ideen, was euch erwarten könnte.

Schar und die Rückkehr von Merkur?

Welche Theorien wurden aufgestellt? Bungie erschafft passend zu neuen Aktivitäten wie Raids oder Dungeons auch neue Embleme, die nach dem Abschluss der Aktivitäten vergeben werden. Die Entwickler haben dieses neue Emblem veröffentlicht und Fans auf Reddit haben es sich nicht nehmen lassen, das Abzeichen genauer zu begutachten. Hier nochmal als kurze Referenz:

So sieht das Emblem aus

Laut den Spielern wird der Dungeon sich um die Schar drehen. Das Symbol auf der linken Seite soll einen Scharwurm darstellen, die Hüter des Öfteren aus den Aliens gequetscht haben. Was jedoch noch interessant wirkt, ist der Hintergrund. Dieser zeigt die Schwarze Flotte mit einem riesigen Pyramidenschiff im Vordergrund.

Fans haben recherchiert und festgestellt, dass es sich hierbei womöglich um das Schiff auf Merkur handelt, das in der Saison der Ankunft den Ort korrumpierte.

Bis heute wissen die Hüter nichts über den Verbleib von Merkur, nur, dass der Planet vor 3 Jahren von der Dunkelheit verschlungen wurde. Hier der Vergleich, damit ihr das selbst verifizieren könnt:

Die verdeckte Sonne, sowie die kreisrunden ebenen auf dem Grund des Merkur stimmen überein

Die Ähnlichkeit ist verblüffend und lässt kaum Zweifel zu, dass Bungie diesen Standort womöglich für einen Part des Dungeons verwendet hat. Vielleicht starten die Hüter im Pyramidenschiff von Rhulk, können dann aber mit Portalen in andere Schiffe gelangen, darunter auf das bei Merkur.

Des Weiteren glauben Hüter, dass der Scharwurm in einer Art Bernstein gefangen ist, ähnlich wie die Mücke aus Jurassic Park. Womöglich versucht Xivu Arath, die Schwester von Oryx und Savathun, an diesen zu gelangen, da sie noch auf der Flucht ist und von der Vorhut gejagt wird.

Einen anderen Grund ließe sich nicht erklären. Zudem ist fragwürdig, was die Schar auf Merkur verloren hat. Während des Untergangs konvertierten die Vex den gesamten Planeten zu einer Maschine und beanspruchten so diesen für sich. Die Schar hatte sich dort nie blicken lassen und falls doch, wäre sie wahrscheinlich zahlenmäßig den Vex zum Opfer gefallen. Es muss also einen triftigen Grund geben, warum sie sich in dieses Territorium begeben.

Was haltet ihr von den Theorien? Glaubt ihr, der Dungeon könnte euch gegen Xivu Arath kämpfen lassen oder vielleicht sogar Einzelheiten über den Verbleib von Merkur liefern? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Ehemaliger Mitarbeiter verklagt Sony und Bungie – Wirft ihnen vor, sie haben seinen Ruf zerstört